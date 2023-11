Consultado sobre si esa situación implicaba un intento de utilizar rápidamente los peso s en un contexto inflacionario que pareciera no tener techo, el titular de la AER fue contundente: "Sí, tengamos en cuenta que la gente está atenta a las noticias, a lo que escucha. Y lo que se escucha es devaluación, falta de mercadería, aumento de precios y que los pesos no sirven . Entonces cada uno se cubrió como pudo, pero lo raro es que menos gente se cubrió con alimentos y bebidas, como fue en otros momento, y fue a electrodomésticos, muebles o artículos semidurables ".

Acerca de si los precios continuaron subiendo o se estabilizaron, indicó que "hay simpatía con el dólar blue, ilegal o paralelo, como querramos llamarlo. Cuando se dispara se dispara todo aún no siendo productos que tengan insumos importados. El que los tiene prevé que cuando tenga que sustituirlos no va a poder hacerlo. No hay movimiento de precios, pero sí hay en muchos casos en la restricción de entrega de mercadería".

El estancamiento del dólar blue -en la jornada del martes rozó la marca de los $900- fue otro de los temas abordados. Sin embargo, Diab dijo que esa estabilización del valor del paralelo no implicaba que los precios fueran a bajar: "No bajarán porque no hay credibilidad de nada. Y no se sabe cuál es el verdadero valor de ese dólar. Entonces, una vez que está convalidado un costo, sobre ese valor se queda. Y más con las elecciones en ciernes y con no sabe con qué plataforma económica se trabajará".

Acerca de si podría llegar complicaciones para el sector empresario en hacer frente a los sueldos de noviembre y diciembre y el aguinaldo, señaló: "A veces se complica un poco más el aguinaldo, pero no creo que haya problemas con el pago de salarios. Es que no vemos que por la situación haya cierre masivos de empresas o despidos de personal. Nadie quiere cerrar o achicar su empresa. Estamos esperando con esperanza que algún gobierno llegue y que cambie las cosas para bien".