Empleados de Vassalli marchan contra los 52 despidos que anunció la empresa

"Vamos a tener novedades si no logramos renovar los procedimientos de crisis", advirtieron desde la UOM.

"Vamos a tener novedades si no logramos renovar los procedimientos de crisis", advirtieron desde la UOM.

Los empleados de Vassalli Fabril SA marcharán mañana hasta la sede del Ministerio de Trabajo para reclamar contra los 52 despidos anunciados por la empresa, mientras desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) manifestaron su preocupación no solamente por estos trabajadores en particular sino por todas las empresas en la que los procedimientos de crisis terminan en diciembre, dejando abierta la posibilidad de que se produzcan más despidos.

Desde la empresa afirmaron que "si no se produce la reducción del número de empleados la empresa resulta inviable con riesgo de cierre definitivo".

Leer más: Cosechadoras Vassalli advirtió que corre riesgo de cerrar sus puertas

La manifestación, de la que participarán trabajadores de otras firmas rosarinas e incluso de Santa Fe y Buenos Aires, partirá a las 9 desde Pellegrini y Ovidio Lagos hasta San Lorenzo, frente al Ministerio de Trabajo provincial.

"Estamos preocupados, se están produciendo muchos despidos antes de fin de año, no sólo en la UOM. Esto hace mucho tiempo que no sucedía", remarcó Antonio Donello, secretario general de la UOM Rosario. "Que esto ocurra antes de fin de año es mucho más doloroso y no es humano, podrían haber esperado que pasaran las fiestas", resaltó.

También remarcó la inquietud a raíz de que "se terminan muchos procedimientos de crisis en diciembre y ahí tenemos unos tres o cuatro mil compañeros. No quiere decir que van a despedir a todos ellos pero sí que vamos a tener novedades si no logramos renovar los procedimientos de crisis".

Donello apuntó que "la tarifa energética es otro golpe que están pegando" al sector productivo. "¿Cómo vamos a crecer si no hay consumo? ¿Quién va a invertir en un país donde no se consume, donde todas las medidas que se toman son en contra del consumo?", concluyó.

Leer más: Trabajadores de Vassalli se movilizarán a la sede de Trabajo a fin de mes

La empresa Vassalli anunció que el 1º de enero, apenas termine el procedimiento de crisis, enviará 52 telegramas de despido ya que "si no se produce la reducción del número de empleados la empresa resulta inviable con riesgo de cierre definitivo".