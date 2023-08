El talento santafesino hace punta

El eje Rosario-Santa Fe-Rafaela-Sunchales reafirma cada día que es cuna de grandes talentos. Nuevos proyectos de emprendedores y start up siguen demostrando que la innovación hace punta en Santa Fe y se destaca en tecnología y agro, y también en ciencias de la vida.

Blueinnnova, Corporaciones Vivas, Espirales, Reductame y New Cells de Rosario, Teu Click and Move (Funes), Integrando (Santa Fe), Club Pixo (Rafaela), y Numed (Sunchalez) fueron los 9 proyectos ganadores del programa Naves Federales Santa Fe que llevan adelante Banco Macro junto a Emprende IAE para pymes y emprendedores. Se trata de una propuesta que tiene por objetivo potenciar las iniciativas a través de formación académica de excelencia, acompañamiento y acceso a una amplia red de contactos, logrando de esta forma el impulso para el desarrollo social y económico de cada provincia de la Argentina.

Durante la ceremonia que se realizó en Rosario para anunciar los seleccionados de la sede Naves Federal Santa Fe autoridades de las entidades organizadoras destacaron el potencial de los proyectos elegidos. Pablo Cáceres de Banco Macro, subrayó: “Hay proyectos que sorprenden, todos los años. En esta oportunidad vimos muchos proyectos tecnológicos, mucho de medicina. También vimos algunos proyectos más chicos que tienen que ver con la economía individual, que no van a trascender fronteras pero tienen posibilidad de crecimiento y sustentabilidad”, detalló Cáceres sobre los seleccionados al final del acto que compartió con Victoria Galera y Juan Ignacio Zavala, representando al Centro de Entrepreneurship IAE Business School.

Sonia Milici está al frente de New Cells. Desarrolló un suplemento nutricional biológico que permite prolongar la salud. Sobre la base de que vamos a vivir unos 20 años más de vida, el promedio será de 100 años, la doctora especializada en celulares madres desarrolló un producto basado en aminoácidos provenientes de células madres para regenerar los órganos y prolongar la salud y el bienestar general. La medicina regenerativa es una realidad.

Esta fórmula multiacción que protege al cuerpo completo ya está en el mercado, contó Milici. “Hace un año se está comercializando en Argentina, tiene título de marca el producto y habilitación de Anmat y libre venta”, reseño.

Sobre el efecto explicó que los pacientes que utilizan el producto experimentan un descanso reparador y profundo, rejuvencimiento de la piel, luminosisdad. Actúa desde adentro, disminuye las dolencias articulares, algunos incluso han evitado cirugías porque se regeneraron cartílagos de los tendones, da potencia física y cognitiva. Muchos pos covid tuvieron lagunas mental, mucho cansancio y les sirvió para recuperar la atención, la memoria. También para recuperar el cabello”, indicó sobre la empresa que busca fortalecer los acuerdos nacional y escalar internacionalmente para posicionarse como líderes en el segmento de suplementos regenerativos.

Los consumidores están buscando suplementos naturales, sin conservantes, sin aditivos, sin colorantes “y que no duela”, que sea práctico, que no requiera una intervención y ahí radican las oportunidades de crecimiento de New Cell.

Complemento dietario para bovinos a base de algas

Reductane también fue uno de los proyectos seleccionados. Se trata de una iniciativa que se enfoca en la producción, cosecha y comercialización de algas para utilizarse como complemento dietario para ganado bovino.

El proyecto se orienta a la producción, cosecha y comercialización de algas para utilizarse como complemento dietario para bovinos, el cual reduciría las emisiones de metano y mejora el rendimiento ganadero.

Fernán Gizzi es licenciado en biotecnología y becario en el instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR) y junto a un grupo de científicos, y también una antropóloga, dieron forma a Reductane. “Siempre quise armar un proyecto propio y formé este equipo y presentamos un proyecto que apunta a aumentar la producción de carne y una mejora para el ganado, que reduce la contaminación. Se logra bajar un 15% los gases de efecto invernadero que son producidos por la ganadería. Con estas algas se reduce la producción de metano”, explicó.

Empresas activas

Corporaciones Vivas fue la propuesta presentada por Emilia, una iniciativa que se basa en generar empresas activas. “Pasamos muchas horas sentados trabajando y el cuerpo empieza a debilitarse, y uno de los mejores remedios es la actividad física. Pero muchas veces la actividad física está asociada con ir a lugares donde no pertenecemos, hacer tres series de 10. Proponemos encontrar un especio seguro, contenido, en nuestro horario laboral. Buscamos la optimización del tiempo, entrenar en un metro cuadrado, de una forma medible y controlable”, contó la emprendedora. Cabral

La propuesta se basa en que durante tres meses se va a brindar información sobre porcentaje de grasa, músculo, coordinación y dinamismo. “Vas a ver cómo vas a mejorar”, reseñó sobre la iniciativa que “no discrimina ni en edad ni en género, hayas entrenado toda tu vida o nunca”.

Cabral sostiene que “las empresas entrenada van a ser las que saquen ventajas porque cada persona va a estar más dinámica, más activa, y van a lidiar con el famoso estrés que vivimos todos día a día”.

Luego de la participación en Naves Federal, la emprendedora busca que la propuesta llegue a escalar y se convierta en una franquicia que adopten las diferentes empresas. “Cinco minutos hacen la diferencia. La empresa que entrena va a sacar una ventaja abismal. Buscamos sacar el dolor, aumentar el rendimiento y disminuir el cansancio”, contó Cabral sobre el sistema que es por streaming, en vivo o diferido.

blueinnova.jpg El equipo de Blueinnnova.

La industria 4.0 al servicio de la medicina

Pablo García Cabello y Nahuel Plano contaron la propuesta de Blueinnnova, a través de la industria 4.0 y el diseño especializado lograr prótesis, simuladores médicos y simulación prequirúrgica, una manera de realizar la cirugía previa a la cirugía real, brinda un escenario real previo.

“Estamos validados, ya estamos vendiendo a universidades la simulación. Las prótesis, que es una variante de impresión 3D, también están validadas”, resaltó García Cabello al tiempo que resaltó que la meta es encontrar un socio para la comercialización.

Sobre Naves Federales destacaron “todo lo que aprendieron” y también las posibilidades de vincularse con posibles inversores.

El programa

Emprende IAE lleva más de 20 años motivando el espíritu emprendedor y desarrollando los conocimientos para promover diversas actividades que generen valor a través de nuevas empresas exitosas e innovadoras. Banco Macro cree que un país innovador es un país que piensa en grande.

Desde el año 2015, con el objetivo de sostener la federalización del programa, Banco Macro invirtió más de 107 millones de pesos, lo que permitió que, desde entonces, más de 11.700 personas emprendedoras de todo el país pudieran acceder a Naves de forma totalmente gratuita con sus 7.500 proyectos.

Este año de la instancia Santa Fe participaron pymes y emprendedores locales a través de 56 proyectos. Cada equipo pudo inscribirse en una de las categorías posibles (idea de negocio, empresa naciente y nuevo proyecto de empresa en marcha), y concurrió a 5 seminarios teóricos-prácticos a cargo de profesionales del IAE Business School, que fueron dictados en forma virtual.

Allí se capacitaron en conceptos sobre modelos de negocios, gestión financiera y fuentes de inversión, marketing y gestión comercial, conceptos de pricing; y distintas temáticas de interés para los emprendedores como innovación tecnológica, aspectos legales de un emprendimiento y marketing digital.

Banco Macro junto Emprende IAE pudieron ofrecerle a los emprendedores de todo el país un programa de capacitación virtual, que volvió a superar ampliamente las expectativas de las entidades organizadoras.

Naves Federal se llevó a cabo en forma simultánea en 9 sedes: Mendoza, Neuquén, Tucumán, Salta, Jujuy, Córdoba, Santa Fe, Misiones y provincia de Buenos Aires.

Este año se recibieron más de 1.543 proyectos de todas las áreas y los ganadores seleccionados de cada provincia obtuvieron una beca para participar de Naves Nacional.

Estos emprendimientos tendrán la posibilidad de acceder a cuatro seminarios más, que complementarán el contenido de Naves Federal, acceso a un mentor de la red de apoyo del IAE y de Banco Macro que los acompañará en el proceso de validación del Modelo de Negocios y la interacción con otros emprendedores como también el contacto con red de apoyo IAE conformada por referentes del ecosistema emprendedor: inversores, académicos, empresarios, medios de comunicación.