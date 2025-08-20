Hidrovía: luz verde de entidades de la agroexportación al calado y tarifas

Las mesas técnicas coordinadas por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación generó un consenso clave para canalizar inquietudes de todos los sectores

Entidades de peso del sector portuario, comercio e industrial alcanzaron un acuerdo en torno de las secciones y tarifas de la futura concesión de la Hidrovía para poder volcarlas al nuevo pliego de la licitación .

En la propuesta presentada a las autoridades en la mesa técnica celebrada en Zárate, la Unión Industrial Argentina, Bolsa de Comercio de Rosario , CIARA – CEC, Cámara de Puertos Privados Comerciales y Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas plantean mantener el actual esquema de secciones.

Sin embargo, se establece un máximo de calado y capacidad de carga de los buques de transporte de pasajeros y mercaderías, en una fórmula de consenso entre los distintos usuarios privados de la Hidrovía.

Con el objetivo de potenciar la capacidad exportadora de la Argentina, se solicitó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación acortar lo máximo posible el plazo de obra requerido para alcanzar los 40 pies de profundidad iniciales en el próximo pliego licitatorio, considerando siempre los estudios de impacto ambiental requeridos.

Las entidades firmantes subrayan la importancia de las mesas técnicas coordinadas por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que generó “un marco institucional clave para canalizar las inquietudes de todos los sectores interesados en una hidrovía más eficiente, moderna y sustentable, en particular sobre aspectos económicos, de control y ambientales”.

Asimismo, también se pidió que los costos del peaje estén disponibles públicamente, a fin de visibilizar los beneficios y costos de la carga conteinerizada en la operatoria en la Vía Navegable Troncal.

Las entidades mencionadas destacan el acuerdo alcanzado, en el marco de las Mesas de Diálogo Intersectorial impulsadas por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, en torno de las secciones y tarifas de la futura concesión de la Hidrovía.

El acuerdo alcanzado permitirá fomentar el desarrollo de toda la vía, en un marco integral que considera las distintas realidades y necesidades logísticas, fruto de un diálogo abierto y sincero entre los usuarios de la Hidrovía, que expresaron sus miradas y trabajaron en conjunto para encontrar una resolución favorable a las diferencias planteadas.