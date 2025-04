El mercado descuenta una devaluación tras el acuerdo con el FMI y los dólares vuelan

Este viernes se reunirá el board del FMI y analizará el programa con Argentina, que ya cuenta con aval técnico. Cerca del cierre de los mercados se conocería el aval por el préstamo de u$s 20.000 millones. El caso es que, según un informe de Delphos Investment, tras la firma del entendimiento podría producirse un salto del tipo de cambio, ante la eventual eliminación del dólar blend y la adopción de un esquema de bandas.

En medio de estas especulaciones, el BCRA volvió a vender por u$s 62 millones. La reservas cayeron a u$s 24.712 millones. Ya se desprendió de unos u$s 2.100 millones en casi cuatro semanas.

Con esta urgencia, mientras se ultiman los detalles del acuerdo de Argentina con el FMI, el BCRA anunció la renovación del tramo activado del acuerdo bilateral de swap con China, por el equivalente a u$s 5.000 millones. Será por 12 meses más, lo que ayudará a sostener las alicaídas reservas.

Este tramo, que se activó en 2023 y debía comenzar a reducirse gradualmente a partir de junio 2025, seguirá a disposición del Central hasta mediados de 2026. El swap total con China equivale a u$s 17.700 millones y representa alrededor del 70% de las reservas brutas.

Hace algunos días, el enviado especial de Donald Trump para la región, Mauricio Claver-Carone, señaló que Javier Milei debería eliminar el swap con China si quiere recibir el apoyo de EEUU en la negociación con el FMI. El martes pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país asiático le respondió: “El intercambio de divisas contribuye a la estabilidad del país y es bien recibido por el gobierno argentino”, dijo.

En el marco de esta pulseada geopolítica, Trump decidió enviar al país al secretario del Tesoro, Scott Bessent. El funcionario arribará a la Argentina el 14 de abril para mantener una reunión con Javier Milei y Luis Caputo.

Mientras tanto, la secretaria de Agricultura norteamericana, Brooke Rollins, expresó en Fox News, su intención de frenar las importaciones de carne argentina.