El gurú rosarino del blue se la juega y anticipa qué pasará con el dólar

Para Di Stefano , "no parece que por el momento sea necesario devaluar" y explicó los supuestos motivos.

"La economía se juega entre lo escaso y lo abundante, el gobierno hará que los pesos sean escasos, y que el dólar en manos de los privados pase a ser muy abundante", advirtió.

"Estamos lejos de una devaluación del dólar mayorista, los dólares alternativos gozan de una brecha muy elevada, la tasa de interés en Estados Unidos podría bajar, y si Argentina logra cerrar un acuerdo con el FMI, un blanqueo exitoso, mantiene el superávit fiscal, y sigue en el proceso de baja de la inflación, el riesgo país debería caer significativamente", aseguró Di Stefano.

"Con una exitosa moratoria, un blanqueo que podría atraer un piso de u$s 20.000 millones, y un techo de u$s 30.000 millones, más el crédito que podría llegar del exterior, no parecería necesario una devaluación del signo monetario", evaluó.

En este escenario, el especialista indicó que hay "muchos bonos desarbitradas" y que "no hay correlación entra la tasa que paga un bono soberano, una obligación negociable de una empresa del Estado, un bono del BCRA y una obligación negociable del sector privado".

"Las tasas de interés son fuertemente positivas en el caso de las LECAP, los bonos ajustados por inflación tienen tasas que se aproximan a los dos dígitos, y la tasa implícita del dólar futuro es parecida a la tasa de las LECAP", señaló.

"Todas las tasas en pesos son mucho más altas que la tasa de caución bursátil que se ubica en el 40% anual, y la tasa de caución en dólares en torno del 2,0% anual, muy baja respecto a los rendimientos de los bonos soberanos en dólares", agregó.