El gobierno "compensará" la caída en jubilaciones con un ajuste de 12,5%

“Las jubilaciones se venían ajustando por una fórmula que no refleja el incremento total del costo de vida. Y a eso le sumamos el 12,5%”, añadió.

También justificó que la actualización de haberes se concrete por decreto y no por una ley del Congreso: “La demora perjudica a los jubilados”, advirtió.

En declaraciones al programa “Esta mañana” de Radio Rivadavia, Francos insistió: “Hacemos un máximo un esfuerzo, pero sin complicar el compromiso del presidente Javier Milei de lograr el déficit cero”.

En el borrador de la nueva ley ómnibus, el gobierno había propuesto una fórmula jubilatoria que indexe por inflación a partir de abril con una compensación adicional del 10% por la inflación de enero.

Los bloques dialoguistas de Diputados exigían una compensación mayor, que contemple enteramente lo que los jubilados y pensionados perdieron por la inflación del primer mes del año, que fue de 20,6%, pero, finalmente, optó por un porcentaje mucho menor.

En medio de un fuerte incremento de tarifas y la quita de subsidios, la canasta de servicios públicos para de crecer y una familia tipo, de cuatro personas, ya gasta $ 75.429 por mes entre luz, gas, agua y transporte. Y esto es en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), donde todavía subsiste alguna asistencia.

El dato surge del Observatorio de tarifas y subsidios IIEP (UBA-Conicet), que además resaltó que desde el inicio del gobierno de Javier Milei (diciembre-marzo) las tarifas aumentaron 156%.

Frente a esto, el ministro de Economía, Luis Caputo, se atalona en la euforia que vivió en los últimos días la Bolsa de Comercio, por la suba de acciones y bonos.

Sin embargo, tampoco la continuidad del veranito financiero y cambiario está garantizado. El Banco Central, por ejemplo, compró el viernes u$s 505 millones y lleva acumulados u$s 2.623 millones en el mes.

Desde diciembre, tras la megadevaluación, acumula compras por u$s 11.115 millones. De esa manera, las reservas de la entidad monetaria cayeron, tras dos ruedas a la baja, y culminaron en los u$s 28.035 millones.

Sin embargo, la contrapartida es el crecimiento de la deuda comercial no se detiene. En febrero el gobierno mantuvo pisados los pagos de importaciones. Según datos oficiales, el mes pasado solo se canceló el 41% de las compras al exterior concertadas. Así, los pasivos de los importadores con sus proveedores y casas matrices sumaron otros u$s 2.405 millones y en los tres meses de gestión de Javier Milei ya acumula más de u$s 9.000 millones.

El informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario de febrero que publicó este viernes el Banco Central reflejó que el mes pasado se realizaron pagos de importaciones por u$s 1.688 millones. El número representó apenas el 41% de los u$s 4.093 millones de mercadería efectivamente ingresada al país en ese lapso, según los datos del Intercambio Comercial Argentino publicados por el Indec.