En veinte minutos, el board aprobó el giro de u$s 7.500 millones. El ministro anunció una banda cambiaria y promete refuerzo salarial

En una reunión de 20 minutos, el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el desembolso de u$s 7.500 millones para la Argentina y llevó algo de alivio a las reservas del Banco Central y al ministro de Economía, Sergio Massa, para quien “se garantiza así la estabilidad económica” hasta noviembre. El organismo recalibró metas y condiciones del programa pero los términos se conocerán en las próximas horas, cuando se difunda el documento definitivo.

La decisión del directorio fue tomada por unanimidad en una reunión de 20 minutos, en la sede del FMI. En la breve reunión, el representante de China señaló que el organismo no tendría que haber otorgado el crédito que solicitó el ex presidente Mauricio Macri en 2018, al tiempo que el representante de Japón remarcó que la Argentina debería reunificar el tipo de cambio.

Tras la aprobación, los desembolsos fueron girados a la Argentina y el gobierno de inmediato dio orden de pagar los préstamos recibidos para hacer frente a los vencimientos, a cuenta de la aprobación del directorio. Primero saldó los 580 millones de DEG que había prestado el gobierno de Qatar. Luego, los u$s 2.890 millones facilitados or China, que se devolvieron en yuanes y en DEG. La orden de pago para devolverle u$s 1.000 millones a la CAF también se libró.