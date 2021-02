El ecommerce pegó el salto en pandemia y creció 134%

En 2020 fueron vendidos 251 millones de productos, un 72% más que en el año anterior, a través de 164 millones de órdenes de compra (un 84% más que en 2019). El ticket promedio de compra fue de $5.519, detalla el informe de Cace. Además, en medio de la coyuntura de la pandemia Covid-19 muchos consumidores realizaron sus compras por primera vez a través de un canal on line y de a poco fueron incorporando nuevas categorías de productos. Se pudo observar y destacar la maduración del canal online registrando una suma de más de 1.284.960 nuevos compradores, sumando un total de 20.058.206 compradores online.

Quedó más que claro que el 2020 ha sido un año atípico, que cambió radicalmente nuestros hábitos y la pandemia llevó a en pocos meses innovar al mismo nivel que la última década. Algo que ha quedado claro, es que cada vez dependemos más del mundo online, apuntaron desde Cace, y en la nueva normalidad el consumidor es más exigente y por eso desde la entidad recomendaron a las empresas, pymes, emprendedores estar más que atentos a las demandas para lograr una experiencia de compra satisfactoria.

Frente a un consumidor mucho más racional en sus gastos, durante la pandemia se reflexionó mucho sobre el nivel de consumo -lo necesario y lo excesivo- y un bolsillo más ajustado en muchos casos también se abre una gran oportunidad para el ecommerce para ofrecer ventajas de compra.

“La crisis nos permitía hacer cambios y subirnos a algo que estaba pasando. La transformación digital para nosotros no era nueva, pero sí lo era una aceleración exponencial. El desafío entonces era aprovecharlo para la mejora del sector, contribuir para que los consumidores pudieran acceder a productos en cumplimiento del Aspo (Aislamiento social, preventivo y obligatorio) y a las empresas mantener un nivel de actividad durante los meses más desafiantes para luego retomar sus actividades de manera más normal”, indicó Alberto Calvo, presidente de Cace, al tiempo que destacó que la entidad tiene el desafío de impulsar la economía digital, para empujar el desarrollo económico del país.

El presidente de Cace valoró el aporte de la vida digital, que permitió trabajar desde casa, sociabilizar y abastecernos y sobre los nuevos consumidores que ingresaron en pandemia al ecommerce dijo que más de la mitad adquirió el hábito de compra de forma regular, una vez cada 15 días o al menos mensuales.

Gustavo Sambucetti, director Institucional de Cace, dijo que “el 2020 representó un desafío sin precedentes” para la industria. “La pandemia aceleró un proceso de crecimiento que el comercio electrónico argentino ya venía transitando. El estudio revela que no sólo se incorporaron nuevos compradores, sino que aquellos que venían haciéndolo aumentaron su frecuencia de compra. Observamos también que las apps de delivery comienzan a tener mayor protagonismo, como ha sucedido con el uso de marketplaces, respondiendo a un consumidor cada vez más exigente con los tiempos de entrega.”, sostuvo.

En ese sentido apuntó: “Nos encontramos con un desafío desde lo tecnológico que se respondío muy bien, en lo operativo llevó un proceso de ajuste pero nos dejó mejor en terminos de demanda y capacidades de las empresas que venden por internet y las empresas de servicios”.

Por su parte, Julieta Dejean, CX & Commerce Leader Kantar Insights, señaló: “El año 2020 nos deja un perfil de comprador online mucho más diversificado, con nuevos segmentos de consumidores entrando al mundo del ecommerce. Son nuevos compradores que ya han incorporado el ecommerce a su realidad, consumidores que rápidamente percibieron las ventajas de las compras online. Este año 2021 anticipa un constante reacomodo de rutinas en la vida de los consumidores. Será clave seguir trabajando en entregar experiencias satisfactorias, flexibles y adaptadas a la realidad de los compradores”.

Los productos elegidos

Los 5 rubros que más facturaron en ecommerce durante 2020 fueron: TV, equipos de audio, consolas, TI y telefonía: $ 153.122 millones (+231% vs 2019); alimentos, bebidas y artículos de limpieza: $ 149.727 millones (+260% vs 2019); artículos para el hogar (muebles y decoración):$ 119.078 millones (+206% vs 2019); electrodomésticos (línea blanca y marrón): $ 67.441 millones (+154% vs 2019), pasajes y turismo: $44.997 (-48% vs 2019).

Durante 2020 se evidenciaron otros crecimientos por encima de la media de algunas categorías que se están consolidando, aunque no alcanzan a formar parte de los rubros que más facturaron del último año. Estos son, y deportes (+144% vs 2019), y materiales y herramientas de construcción (+252% vs 2018), indumentaria (no deportiva) (+161% vs 2019), cosmética y perfumería (+121% vs 2019) y accesorios para autos, motos y otros vehículos (+109% vs 2019).

Respecto a los medios de pago durante el 2020 las tarjetas de crédito lideraron las ventas. La tarjeta de crédito sigue siendo el principal medio de pago elegido por los usuarios (77%), seguidos por los pagos en efectivo (11%) y tarjeta de débito (7%). Completan el mix las billeteras electrónicas y las transferencias bancarias (5%).

En logística en ecommerce el envío a domicilio desplazó al retiro en punto de venta. Como era de esperar, el envío a domicilio desplaza al retiro en punto de venta como principal opción de logística. El envío a domicilio se encuentra en primer lugar con un 56% (2019: 39%), mientras que el retiro en sucursal sufre una gran baja 35% (2019: 50%) y por último se encuentra el retiro en sucursal del operador logístico que también sufrió una baja de 4 puntos porcentuales con respecto al año anterior (9% en 2019).