El costo de la canasta básica alimentaria de Rosario subió 2% en junio

Para evaluar el impacto de la evolución del precio de los bienes de la canasta, la Usina de Datos compara el incremento con un conjunto de ingresos. Por caso, en junio la jubilación mínima aumentó un 6,8%, la Pensión Universal para el Adulto Mayor un 6% y la

Asignación Universal por Hijo un 41,5%. Sin embargo, el salario mínimo, vital y móvil no aumentó. De este modo, lo que representa una variación en términos de canastas de 4,7%, 4,0%, 38,7% y -8,6% respectivamente.

El viernes de la semana que viene se difundirá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, que habría experimentado un rebote respecto al del mayo, según las principales consultoras. Para esto influyó no sólo la inestabilidad cambiaria, sino el descongelamiento de aumentos tarifarios de servicios públicos y privados, así como de alícuotas de diversos impuestos.

Aumenta el impuesto inmobiliario

En la región se verificaron aumentos en el transporte urbano y en la boleta de Aguas. Hacia adelante, se viene una suba de más del 100% en el impuesto inmobiliario y en la patente automotor. Los incrementos estaban previstos en la ley tributaria sancionada a principios de año y el ministro de Economía, Pablo Olivares, había anticipado semanas atrás que se este incremento se activaría.

Cierran paritarias

La Federación Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA) acordó un nuevo acuerdo salarial que establece un aumento de sueldos del 18% para el cuatrimestre de mayo a agosto. Desde el Sindicato de Alimentación de Rosario que conduce Miguel Vivas anunciaron el acuerdo. El aumento acordado se hará efectivo en tres tramos, de la siguiente manera: 5% no remunerativo en mayo, acumulativo sobre los salarios de abril; 4.78% no remunerativo en junio, acumulativo sobre los salarios de mayo; 4,10% no remunerativo en julio, acumulativo sobre los salarios de junio; y 3,47 % no remunerativo en agosto, sobre los salarios de julio de 2024. Las subas de mayo, junio y julio se convertirán en remunerativas con los haberes de agosto. Mientras que los aumentos del agosto se harán remunerativos a partir del septiembre, según informó la FTIA. Además se confirmó una nueva instancia de revisión paritaria en agosto próximo.

Por otra parte, el sindicato de Dragado y Balizamiento informó que se logró un nuevo incremento salarial para los trabajadores de la firma Compañía Sudamericana de Dragado. El mismo comprende un aumento del 15% en junio, 5% en julio y otro 5% en agosto. Al ser acumulativos, la recomposición salarial llega al 75%, en lo que va del año. “Una vez más, hemos logrado recomponer los salarios de cada uno de los trabajadores. Si bien en términos estadísticos se denota un leve descenso de la situación inflacionaria, el impacto del incremento sostenido de precios es un factor que desequilibra la economía de los compañeros”, señalaron desde el sindicato de Dragado y Balizamiento.