El BCRA tomó deuda por u$s 2 mil millones para fortalecer las reservas

Santiago Bausili, presidente del BCRA, eligió no comprar dólares pero sí tomarlos prestado.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró un nuevo préstamo Repo con siete bancos internacionales, por u$s 2 mil millones, para engrosar reservas de cara a la próxima revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por otro lado, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció otra licitación Bonte 2030 en pesos, pero suscribible en dólares. El monto que sale a buscar es de u$s 500 millones.

Según explicó la entidad monetaria esta tasa “considera las cotizaciones de los swaps de tasa fija-flotante para el plazo equivalente, lo que representa una reducción de 55 puntos básicos respecto del costo estimado en la licitación anterior”. Los términos de amortización y repago son idénticos a la operación anterior, con vencimiento final en abril de 2027.

Volantazo

Esta operación forma parte del conjunto de medidas destinadas a fortalecer las reservas internacionales sin necesidad de comprar divisas en el mercado, de modo de no alterar la desaceleración en los aumentos de algunos precios. En esta línea, el BCRA emitirá también la serie 4 de Bopreal por un monto total de u$s 3.000 millones. Y se eliminará el plazo mínimo para inversores no residentes.

El equipo económico decidió acercarse a la meta que le pide de acumulación de reservas que exige el FMI, luego de que el viceministro Daza se esmerase para generar inversiones financieras desde los Estados Unidos, sin un gran éxito, y flexibilizar los controles del Fondo. Solo logró “correr” un mes la fecha de revisión por parte del organismo, que amenazó con no realizar el desembolso adicional previsto de u$s 2.000 millones, si no atendía su orden.

Por eso el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo el martes que no esperará más que el dólar cotice en la base de la banda cambiaria para comenzar a comprar divisas en la plaza. Para no contradecir la limitación que se autoimpuso cuando devaluó en abril, aclaró que las compras las hará el Tesoro y no de BCRA.

En paralelo, el gobierno lanzó una serie de medidas para controlar los “agregados monetarios”, administrando la liquidez existente de modo de evitar saltos bruscos en la cotización del dólar. En ese sentido, anunció el fin de las letras de liquidez del Banco Central (Lefi) y su reemplazo por nuevas Lecap, así como también la modificación de encajes para los fondos comunes de inversión.

El BCRA anunció nuevas medidas que buscan elevar gradualmente el efectivo mínimo que los bancos deben inmovilizar por los depósitos de Fondos Comunes de Inversión (FCI), el vehículo que las billeteras virtuales utilizan para rentabilizar saldos a la vista. Los plazos fijos no serán alcanzados por esta decisión: el impacto se concentrará exclusivamente en los FCI.

Al presentar la iniciativa, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, recordó que los depósitos de los FCI tributan un encaje de 20 %, sensiblemente menor al que enfrentan personas y empresas. Por ello, la entidad planea nivelar las exigencias de encaje, aunque la fecha de entrada en vigor aún se encuentra bajo análisis.

El mercado

Los títulos en dólares finalizaron mixtos durante la jornada del miércoles. Las mayores alzas fueron para los bonos con ley extranjera como el Global 2035 (+0,5 %), y el Global 2029 (+0,3 %). Por su parte, dentro de lo que es legislación local, el que más avanzó fue el Bonar 2035 (+0,3 %). Pese a esto, las mayores bajas fueron para: el Bonar 2030 (-0,5 %), y el Bonar 2029 (-0,4 %). En ese marco, el último reporte del riesgo país fue de 655 puntos básicos, el menor valor en un mes. En tanto, los ADRs cerraron con pérdidas de hasta 5,7 % por parte de Irsa, seguido por Telecom y Grupo Supervielle, con el 5 % y 4,8 % respectivamente.

El dólar mayorista cedió $6,50 hasta los $1.182 para la venta, aunque el minorista se mantuvo en $1.200 para la venta en el Banco Nación.

Tregua externa

Representantes de Estados Unidos y China lograron un entendimiento preliminar en materia comercial, al finalizar la segunda jornada de negociaciones de alto nivel llevada a cabo en Londres. El acuerdo ahora deberá ser evaluado y aprobado por los presidentes Donald Trump y Xi Jinping para su entrada en vigor.

“Hemos establecido una base concreta para avanzar en la implementación del consenso alcanzado previamente en Ginebra y en línea con la reciente conversación entre nuestros líderes”, afirmó Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, en una conferencia de prensa.

Sus declaraciones fueron respaldadas por el viceministro de Comercio chino, Li Chenggang, quien confirmó los avances y la voluntad de ambas partes de continuar por la vía del diálogo.

Uno de los puntos centrales del entendimiento gira en torno a las restricciones chinas a la exportación de tierras raras hacia Estados Unidos, consideradas clave para diversas industrias tecnológicas y de defensa. Lutnick aseguró que este tema “es un componente fundamental” del acuerdo, y confió en que se resolverá en la etapa de implementación.

Asimismo, adelantó que las restricciones impuestas por Washington a la venta de tecnología avanzada a empresas chinas podrían ser retiradas, siempre que Pekín garantice el flujo de estos minerales estratégicos.

Fuentes de la delegación china anticiparon que continuarán las conversaciones bilaterales en los próximos meses, en busca de profundizarlas. Xi Jinping considera que los avances contribuirán a reforzar la confianza mutua.