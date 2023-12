El BCRA compra dólares pero caen en los bancos los depósitos tradicionales a plazo fijo

Tras la devaluación, el BCRA ya adquirió u$s 1.293 millones en seis ruedas. La baja de tasas provocó migración de inversiones

El Banco Central adquirió u$s 171 millones en el mercado oficial de cambios, con lo que sumó seis ruedas consecutivas de compras por un monto total de casi u$s 1.293 millones.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en pesos marcaron bajas de hasta 3,1%, mientras que los títulos en dólares reflejaron mayoría de descensos de hasta 2%. En este marco, el riesgo país cerró en 1.872 unidades.

Plazos fijos

Mientras tanto, el gobierno apura el desarme de Leliq y la “limpieza” del balance del Banco Central (BCRA) a través de una reducción del stock de pasivos remunerados. La baja de la tasa de referencia es una pieza central de esa estrategia pero tiene una contracara: el desarme de posiciones de plazo fijo.

Según los datos del Central, desde el 1º al 14 de diciembre, los depósitos a plazo fijo tradicionales cayeron más de 5% nominalmente. La información disponible tiene un rezago de más de seis días, por lo que todavía no se puede estimar cuánto cedieron tras la baja de tasas decretada por el BCRA. En ese mismo período, los plazos fijos UVA aumentaron un 17,5%.

Según indica el analista financiero, Christian Buteler, en los últimos 30 días se ha registrado una caída de aproximadamente "un billón de pesos en términos nominales" en las colocaciones a plazo fijo tradicionales. Esto, a su entender, se debe a que los ahorristas, al ver la rentabilidad que ofrece hoy este instrumento (9%), en comparación con una tasa de inflación que se estima arriba del 30%, deciden buscar otras opciones más atractivas, lo que podría generar un movimiento hacia el dólar.

Maximiliano Ramírez, de la consultora Suramericana Visión, consideró que el gobierno busca que los importadores inviertan en moneda local, a través del nuevo bono Bopreal. Y esto, opinó, va a tener un efecto sobre los depósitos porque “muchos de los importadores mantienen esos pesos no sólo en plazo fijo sino en el mercado de capitales”.

El propio ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que espera que los ahorristas no comparen la tasa de interés con la inflación sino con el tipo de cambio, que se ha mantenido casi fijo desde la devaluación solo ajustando cerca de un 2% diario. Ante este escenario, a los ahorristas no les queda otra opción que ir hacia allí, puesto que en el mercado no existen instrumentos que ofrezcan cobertura contra 30 puntos de inflación.

En todo caso, hay coincidencia entre los analistas en señalar que la sangría de colocaciones en pesos se va a mantener progresivamente por lo menos durante los primeros 100 días del gobierno libertario.

Cuentas remuneradas

La decisión del Banco Central ya provocó un impacto directo en el bolsillo de los usuarios de las cuentas remuneradas. El rendimiento de esas imposiciones se volvió más negativo de lo que ya era hasta hace una semana. El primer cimbronazo ocurrió en Mercado Pago, pero pronto se actualizará en todas las billeteras digitales.

Ese cambio en la política monetaria generó cambios en los fondos de mercado de dinero conocidos como “Money market”. Estos invierten en plazos fijos, cauciones y pases. Un primer hecho de esta situación lo reflejó un informe de MegaQM en donde el FCI money market que más pagaba, tenía un rendimiento del 107,6% anualizado una semana atrás y, a datos del martes ya se ubica en 94,3%. Es decir, tuvo una baja de 13 puntos en ese breve período de tiempo.

Canje de deuda

Por otra parte, el Ministerio de Economía realizó la primera licitación de deuda en pesos luego del anuncio de la entidad de que no va a emitir mas Leliq. El Tesoro logró colocar $2,9 billones.

Junto con ello, el Palacio de Hacienda anunció que va a recomprar al Banco Central deuda del Tesoro que la entidad tiene en su cartera. En principio, se trata de $ 950.000 millones a valor nominal de un Bocón con vencimiento en 2033 y $1,9 billones a valor nominal de un bono Dual que vence en febrero.