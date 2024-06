El Banco Central vendió reservas por segunda vez en una semana

El Banco Central intervino en el mercado cambiario con u$s 52 millones , a pesar de la cosecha gruesa.

El Banco Central (BCRA) vendió reservas en el mercado por segunda vez en la semana. En esta ocasión intervino con u$s 52 millones de dólares, en medio de la cosecha gruesa. En el balance semanal, el saldo de la intervención cambiaria fue positivo pero se registró el más bajo de la era de Javier Milei, con u$s 115 millones. En el mes, llegó a u$s 2.522 millones.