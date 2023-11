El Banco Central sumó reservas pero los dólares paralelos subieron

El Banco Central compró u$s 78 millones en la semana. El blue subió $ 10 en la city porteña. En 2024, los ingresos por soja crecerán 125%

la Bolsa de Comercio de Rosario estimó que los ingresos por las exportaciones netas del complejo sojero alcanzarán los u$s 18.000 millones en 2024.

El Banco Central (BCRA) adquirió u$s 6 millones y cerró la semana con compras por u$s 78 millones como resultado de su participación en el mercado único y libre de cambios (MULC). En los primeros días de noviembre acumuló compras por u$s 140 millones, precisó el operador de PR mercados de cambios, Gustavo Quintana.