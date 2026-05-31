La coparticipación creció un 8,6 % en mayo, por el aporte de Ganancias

Las transferencias automáticas cortaron una racha de cuatro meses de caída, gracias al calendario impositivo. El IVA se derrumbó casi 10 %.

Las transferencias del gobierno nacional a las provincias cortaron una racha negativa de cuatro meses y subieron 8,6 % real en mayo, según las estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

El incremento estuvo impulsado por un aumento de 26,1% en la recaudación del impuesto a las ganancias, mientras que el IVA mostró un derrumbe de 9,3 %. Si solo se contempla la coparticipación, el aumento es de 9,2 %.

Las transferencias a Catamarca fueron los que más crecieron (13 %) mientras que las que menos lo hicieron fueron las que tuvieron como destino a la provincia de Buenos Aires (7,6 %). Santa Fe recibió $688.144 millones, un 9 % más que en el mismo período del año pasado.

Transferencias acumuladas

En el acumulado del año, las transferencias automáticas totales alcanzaron los $29.970.1131 millones, un 2,4 % real menos que en el mismo período del año anterior. Santa Fe recibió en ese lapso $2.548.405 , un 2,9 % menos en términos reales que el año pasado.

La evolución de las variaciones porcentuales del acumulado de los últimos doce meses muestra un brusco descenso en 2024, una recuperación inicial en 2025 y un declive desde agosto de ese año.

La suma de los ingresos pro Ganancias e IVA representa el 92 % de la masa coparticipable. En mayo, la intensidad de la baja real de este último impuesto se aceleró al 9,3 %. Por su parte, la caída de la recaudación de impuestos internos fue del 19,1 %. En cambio, la recaudación por Ganancias mejoró a raíz de los vencimientos del impuesto sobre las sociedades.

Subas y bajas

La consultora Politikon Chaco indicó que hasta el martes 26 de mayo, las transferencias automáticas a provincias registraron una suba real del 6,1 %. Los envíos por coparticipación crecieron 6,6 % real, mientras que el conjunto de recursos de leyes especiales bajaron 0,9 % y los fondos por Compensación del Consenso Fiscal cayeron 3,1 %.

En lo que hace a transferencias no automáticas, al 25 de mayo inclusive, totalizaron $102.102 millones, fuertemente apoyada en dos actividades: giros a Cajas previsionales provinciales por $47.167 millones, concentrado en ocho provincias.

A los convenios que ya venían pagándose en meses previos como Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Corrientes se sumaron otros nuevos como Santa Fe, Misiones, Chubut y Neuquén.

La otra vertiente es la universalización de la jornada extendida , que alcanza $40.210 millones (39 % del mes) distribuido a 16 provincias. El resto de los programas totalizaron a la fecha unos $14.726 millones (14 % del mes). No hubo ATN distribuidos hasta esa fecha de corte.