Economía global: Giorgia Meloni contra el negocio bancario

En otros países como Gran Bretaña hubo campañas en los últimos meses para aplicar un impuesto similar al dispuesto por Meloni, mientras que el gobierno de Pedro Sánchez, en España, aplicó el año pasado un impuesto temporal de 4,8% sobre el margen de intereses y comisiones netas de las entidades.

“Uno solo tiene que mirar en los ingresos de los bancos de la primera mitad del 2023, fruto también de las subas de tasas del BCE, para darse cuenta que no estamos hablando de unos pocos millones sino de miles de millones”, afirmó Salvini. El funcionario, cabeza de la fuerza derechista Lega Nord, afirmó que las subas de tasas implicaron un mayor costo del dinero “para familias y empresas” pero que no hubo una contraprestación igual para “los consumidores que tienen depósitos en cuentas corrientes”.

Precisamente, lo que hará el impuesto es gravar el 40% del margen de interés neto, que es la diferencia entre lo que se paga a los ahorristas y lo que ingresa en concepto de intereses de créditos.

La respuesta de los mercados fue obvia. Las cotizaciones de las acciones de los bancos italianos reaccionaron a la baja tras el decreto-ley, donde el papel de la Banca Mediolanum cerró con un descenso de 5,96%, Unicredit retrocedió 5,94%; Intesa San Paolo. -8,67%; Banca Monte dei Paschi di Siena, -10,8%; BPM, -9,09%; FinecoBank, -9,91%; y BPER, -10,94%.

Deflación y caida del comercio en China

El intercambio comercial de China se desplomó en julio mientras la deflación llegó por segunda vez en 2 años, lo cual acrecenta las dudas sobre las proyecciones de crecimiento que tendrá el país asiático este año.

Las exportaciones de China cayeron 14,5% anual en julio, lo cual fue más de lo esperado y representó el peor retroceso desde febrero 2020, cuando comenzaba la pandemia de coronavirus.Por su parte, las importaciones se contrajeron 12,4%, según cifras publicadas por la autoridad china de aduanas.

La situación de las exportaciones es un síntoma de la menor demanda mundial debido a la desaceleración económica y a la guerra comercial que occidente inicio conta e gigante asiatico. En tanto, lo que ocurre con las importaciones “es un reflejo de la debilidad de la demanda doméstica”, afirmó a la agencia Bloomberg Zhang Zhiwei, economista jefe de Pinpoint Asset Management.

Zhang señaló que “tanto el crecimiento del consumo como de la inversión están en un nivel débil”. La falta de demanda interna, que Beijing esperaba que fuera el principal vector de crecimiento este año, se refleja también en el índice de precios al consumidor de julio el cual retrocede en un 0,3% anual marcando el tercer ritmo deflacionario de la economía China en 2 años

De hecho, los precios mayoristas ya registran una contracción interanual desde octubre del año pasado, impactando directamente los ingresos de los sectores industriales.

Si bien la reducción de precios puede resultar beneficiosa para el poder adquisitivo, a largo plazo podría deprimir aún más la demanda dado que los consumidores retrasarían las compras esperando mayores caídas en los precios. De cumplirse ese escenario, similar al que atravesó Japón en las últimas décadas, las compañías reducirán la producción o congelarán las contrataciones, afianzando aún más el estancamiento económico.

La menor demanda en el consumo y la caída de los exportadores está impulsando a las fábricas a reducir los precios para deshacerse del exceso de stock. Esto podría ser beneficioso para los países que importan productos desde el país asiático. “La deflación en China podría ayudar a que se modere la inflación en Estados Unidos y Europa”, comentó Ding Shuang, economista en jefe de China y Norte de Asia en el banco Standard Chartered. Esto, de todos modos, dependerá de cuán proteccionistas serán estos países: en el caso de la Unión Europea, su política comercial busca reducir el déficit en la balanza con Beijing.

Estos, pueden leerse como efectos de la guerra comercial donde las exportaciones bajaron 23,1% en el caso de Estados Unidos, mientras que las de Japón, Corea del Sur, Taiwán, Unión Europea, Brasil, y Australia también lo hicieron en doble dígito. A su vez, los países más afectados por la menor demanda importadora de China fueron Corea del Sur, Japón, Taiwán, Sudáfrica y Canadá, todos ellos, también, con caídas de doble dígito.

“Las contracciones de las exportaciones e importaciones de China muestran que la economía está bajo intensa presión en los frente externo y doméstico. Las promesas pro-crecimiento del gobierno son alentadoras, pero si los planes no se traducen en acción, la debilidad en la segunda mitad del año derrumbaría la meta gubernamental de expansión (del PBI) del 5% anual”, comentó el economista, Eric Zhu.

La OPEP mantiene el apretón petrolero sobre el mundo

La oferta de los mercados mundiales del petróleo registraba un déficit respecto de la demanda de aproximadamente 2,26 millones de barriles diarios, según sugiere el último reporte mensual publicado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

El déficit se acrecentó luego de que la producción del cártel se redujera aún más, luego de que Arabia Saudita implementara un recorte unilateral de su producción. Los saudíes mantendrán este recorte este mes y en septiembre, ubicando la producción conjunta de la OPEP en alrededor de 27,3 millones de barriles por día en el actual trimestre.

Dicha producción -según estimaciones de la agencia Bloomberg- es 2,26 millones de barriles diarios menor a lo que los consumidores de la OPEP necesitarían. El ajuste en la producción provocó que los precios internacionales del petróleo alcancen máximos de siete meses: el petróleo Brent del Mar del Norte, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE) operaba hoy a US$ 86,75.

Los principales países consumidores, como Estados Unidos, criticaron a Arabia Saudita y a sus aliados por los recortes, advirtiendo de la posible presión inflacionaria que generaría en sus economías. De todos modos, el precio aún se encuentra contenido pues la economía de China, la principal importadora mundial de crudo, se encuentra estancada. Las importaciones de crudo del país asiático, de hecho, cayeron en julio al menor nivel en seis meses

EE UU reduce su déficit comercial

El déficit de la balanza comercial de Estados Unidos se redujo 4% en junio pasado a partir de la caída de las importaciones, que registraron su menor nivel desde 2021. De esta forma, el déficit en el intercambio cayó en u$s 2.800 millones para situarse en u$s 65.500 millones, según datos publicados por el Departamento del Comercio, según la agencia Bloomberg

Esta caída reflejó una moderación de la demanda de los consumidores. En los últimos meses, el consumo doméstico viró desde los productos - ya sea producidos localmente o importados- hacia los servicios. Esto motivó a las firmas importadoras a reducir sus pedidos al exterior para alinearlos a sus niveles de venta.

En tanto, las exportaciones se redujeron en 0,1% hasta u$s 247.500 millones, a partir de una merma en el volumen de envíos de petróleo al exterior. Entre los diversos países, el reporte señaló que el déficit con China cayó en u$s 2.100 millones hasta los u$ss 22.800 millones, mientras que el de Canadá mermó u$s 1.700 millones para alcanzar los u$s 3.300 millones.

Estados Unidos también presenta déficits, medidos en miles de millones de dólares, con la Unión Europea (u$s 18,2), México (u$s 12,9) y Vietnam (u$s 8,6), entre otros países. Mientras tanto, la balanza es positiva con Países Bajos (u$s 4,6), Sudamérica y Centroamérica (u$s 4,3); Hong Kong (u$s 2,6), Bélgica (u$s 1,6), Australia (u$s 1,4) y Brasil (u$s 0,5), entre otros.