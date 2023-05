Dólar: el BCRA realizó su mayor compra en 15 días

La autoridad monetaria acumuló u$s 123 millones a lo largo de la semana mientras el dólar agro llegó a liquidaciones por u$s 2.476 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró con un saldo positivo de u$s 101 millones su intervención en el mercado cambiario durante el día de ayer. Fue la compra más importante de los últimos 15 días, con lo que a lo largo de la semana adquirió unos u$s 123 millones.

Así lo precisó la entidad a través de un comunicado de prensa en el que detalló que por Dólar Soja “se registraron operaciones por u$s 95,8 millones. El acumulado en esta tercera etapa llega a u$s 2.476 millones”.

Esta es la quinta vez en el año que el organismo monetario compró con tres dígitos: la primera vez fue el 13 de enero, donde sumó u$s 200 millones, el 13 de abril adquirió u$s 333 millones, el 21 de abril se hizo con u$s 290 millones y el 24 de abril dejó un saldo positivo de u$s 105 millones.