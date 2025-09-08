Dólar después de las elecciones: qué es la flotación entre bandas El tipo de cambio minorista abrió en $1.460, a menos del 1% del límite superior pactado con el FMI. Qué otros sistemas cambiarios aplicó Argentina 8 de septiembre 2025 · 13:32hs

El dólar oficial abrió en $1.460 y quedó a menos del 1% del techo de la banda de flotación definida con el FMI.

Tras la victoria del peronismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, la cotización del dólar oficial abrió este lunes en $1.460 en la mayoría de los bancos, un valor muy cercano al techo de la banda cambiaria definida por el gobierno en su último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Si el dólar superara ese nivel, el Banco Central (BCRA) debería vender reservas para sostener la divisa dentro de los márgenes previstos. La semana pasada, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, había anticipado que el Tesoro intervendría en el mercado “con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”.

El esquema de flotación dentro de bandas fue anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el pasado 10 de abril. El régimen establece que el dólar puede fluctuar en un rango móvil, que en septiembre va de $951 a $1.471,4. Con la cotización actual de $1.460, la moneda se ubica a menos del 1% de ese techo.

Qué son los regímenes cambiarios De acuerdo con un estudio del think tank Fundar, los regímenes cambiarios pueden clasificarse según el grado de libertad en el movimiento del dólar, desde los más flexibles hasta los más rígidos.

Tipo de cambio libre: el valor se define solo por la oferta y la demanda, sin intervención del Banco Central. En la práctica, casi no existe salvo en casos como el de Estados Unidos.

Flotación administrada: también llamada “sucia”, permite que el dólar se mueva según la oferta y la demanda, pero con intervención eventual del Banco Central. En la Argentina se aplicó entre 2002 y 2023.

Flotación entre bandas: el esquema actual. El BCRA fija un piso y un techo para el dólar y debe intervenir si se supera alguno de esos límites. Este sistema fue usado en otros países como Chile, Israel o Polonia.

Crawling peg: o devaluación administrada. Consiste en ajustes periódicos y preanunciados en la cotización, como las microdevaluaciones del 1% mensual que dispuso el BCRA desde febrero de 2025.

Tipo de cambio fijo: el régimen más rígido. El dólar se mantiene en un valor único y el Banco Central respalda cada peso emitido con reservas. En la Argentina se aplicó entre 1991 y 2002 bajo la Ley de Convertibilidad. El contexto político y económico La suba del dólar oficial ocurre en un escenario de alta tensión política, tras los comicios bonaerenses y en medio de las denuncias de corrupción que atraviesan al gobierno de Javier Milei. La dinámica del tipo de cambio será clave en las próximas semanas para evaluar la estabilidad macroeconómica y la capacidad de intervención del Banco Central.