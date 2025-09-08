La Capital | Economía | dólar

Dólar después de las elecciones: qué es la flotación entre bandas

El tipo de cambio minorista abrió en $1.460, a menos del 1% del límite superior pactado con el FMI. Qué otros sistemas cambiarios aplicó Argentina

8 de septiembre 2025 · 13:32hs
El dólar oficial abrió en $1.460 y quedó a menos del 1% del techo de la banda de flotación definida con el FMI.

El dólar oficial abrió en $1.460 y quedó a menos del 1% del techo de la banda de flotación definida con el FMI.

Tras la victoria del peronismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, la cotización del dólar oficial abrió este lunes en $1.460 en la mayoría de los bancos, un valor muy cercano al techo de la banda cambiaria definida por el gobierno en su último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Si el dólar superara ese nivel, el Banco Central (BCRA) debería vender reservas para sostener la divisa dentro de los márgenes previstos. La semana pasada, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, había anticipado que el Tesoro intervendría en el mercado “con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”.

El esquema de flotación dentro de bandas fue anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el pasado 10 de abril. El régimen establece que el dólar puede fluctuar en un rango móvil, que en septiembre va de $951 a $1.471,4. Con la cotización actual de $1.460, la moneda se ubica a menos del 1% de ese techo.

Qué son los regímenes cambiarios

De acuerdo con un estudio del think tank Fundar, los regímenes cambiarios pueden clasificarse según el grado de libertad en el movimiento del dólar, desde los más flexibles hasta los más rígidos.

  • Tipo de cambio libre: el valor se define solo por la oferta y la demanda, sin intervención del Banco Central. En la práctica, casi no existe salvo en casos como el de Estados Unidos.

  • Flotación administrada: también llamada “sucia”, permite que el dólar se mueva según la oferta y la demanda, pero con intervención eventual del Banco Central. En la Argentina se aplicó entre 2002 y 2023.

  • Flotación entre bandas: el esquema actual. El BCRA fija un piso y un techo para el dólar y debe intervenir si se supera alguno de esos límites. Este sistema fue usado en otros países como Chile, Israel o Polonia.

  • Crawling peg: o devaluación administrada. Consiste en ajustes periódicos y preanunciados en la cotización, como las microdevaluaciones del 1% mensual que dispuso el BCRA desde febrero de 2025.

  • Tipo de cambio fijo: el régimen más rígido. El dólar se mantiene en un valor único y el Banco Central respalda cada peso emitido con reservas. En la Argentina se aplicó entre 1991 y 2002 bajo la Ley de Convertibilidad.

El contexto político y económico

La suba del dólar oficial ocurre en un escenario de alta tensión política, tras los comicios bonaerenses y en medio de las denuncias de corrupción que atraviesan al gobierno de Javier Milei. La dinámica del tipo de cambio será clave en las próximas semanas para evaluar la estabilidad macroeconómica y la capacidad de intervención del Banco Central.

Noticias relacionadas
Los bonos cayeron en el acumulado semanal y el riesgo país superó los 900 puntos.

El riesgo país superó los 900 puntos en una semana y el Tesoro volvió a vender divisas

Los bonos cayeron en el acumulado semanal y el riesgo país superó los 900 puntos.

El riesgo país superó los 900 puntos en una semana y el Tesoro volvió a vender divisas

El gurú del dólar Salvador Di Stéfano criticó a los argentinos que ahorran en moneda extrajera

El gurú del dólar ahora culpó a los ahorristas de la volatilidad cambiaria

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El Banco Central endurece la regulación bancaria para frenar la escalada del dólar

Ver comentarios

Las más leídas

Lali Espósito se acordó de Karina Milei en su concierto en Vélez

Lali Espósito se acordó de Karina Milei en su concierto en Vélez

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente con una escopeta

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente con una escopeta

Un escudo protector que Central todavía mantiene para el gran choque ante Boca en el Gigante

Un escudo protector que Central todavía mantiene para el gran choque ante Boca en el Gigante

El peronismo le sacó más de 13 puntos a La Libertad Avanza en Buenos Aires

El peronismo le sacó más de 13 puntos a La Libertad Avanza en Buenos Aires

Lo último

Alertan por un grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba nenas en Santa Fe

Alertan por un grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba nenas en Santa Fe

Celeste Cid contó por primera vez cómo conoció a Santiago Korovsky

Celeste Cid contó por primera vez cómo conoció a Santiago Korovsky

Se viene el Mundial 2026 y las agencias de turismo se preparan con todo

Se viene el Mundial 2026 y las agencias de turismo se preparan con todo

Alertan por un grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba nenas en Santa Fe

La denuncia se registró en un pueblo a menos de 100 km de Rosario, también hay casos en otras localidades. Las menores habrían sido captadas por la plataforma de juegos Roblox

Alertan por un grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba nenas en Santa Fe

Por Gonzalo Santamaría
Juegos Jadar: el desfile de delegaciones y un show de láser inaugurarán la competencia
La Ciudad

Juegos Jadar: el desfile de delegaciones y un show de láser inaugurarán la competencia

Recta final para la reforma: este viernes se jura la nueva Constitución de Santa Fe
Política

Recta final para la reforma: este viernes se jura la nueva Constitución de Santa Fe

Créditos Nido: quiénes son los ganadores del sorteo número 14 en Santa Fe y Rosario
Economía

Créditos Nido: quiénes son los ganadores del sorteo número 14 en Santa Fe y Rosario

Tiempo de gobernadores: a coro, Provincias Unidas también hace leña del caído Milei

Por Facundo Borrego
Política

Tiempo de gobernadores: a coro, Provincias Unidas también hace leña del caído Milei

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente con una escopeta
Policiales

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente con una escopeta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Lali Espósito se acordó de Karina Milei en su concierto en Vélez

Lali Espósito se acordó de Karina Milei en su concierto en Vélez

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente con una escopeta

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente con una escopeta

Un escudo protector que Central todavía mantiene para el gran choque ante Boca en el Gigante

Un escudo protector que Central todavía mantiene para el gran choque ante Boca en el Gigante

El peronismo le sacó más de 13 puntos a La Libertad Avanza en Buenos Aires

El peronismo le sacó más de 13 puntos a La Libertad Avanza en Buenos Aires

En el Quini 6 quedó todo vacante y el pozo acumulado sigue creciendo

En el Quini 6 quedó todo vacante y el pozo acumulado sigue creciendo

Ovación
Newells: Fabbiani arrancó la semana pensando si cuidará o no jugadores ante el Decano

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's: Fabbiani arrancó la semana pensando si cuidará o no jugadores ante el Decano

Newells: Fabbiani arrancó la semana pensando si cuidará o no jugadores ante el Decano

Newell's: Fabbiani arrancó la semana pensando si cuidará o no jugadores ante el Decano

Lionel Scaloni, contundente: No hablé con Messi sobre el próximo Mundial

Lionel Scaloni, contundente: "No hablé con Messi sobre el próximo Mundial"

¿Cuándo juega la selección argentina? Hora, canal y posibles formaciones ante Ecuador

¿Cuándo juega la selección argentina? Hora, canal y posibles formaciones ante Ecuador

Policiales
Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria
Policiales

Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente con una escopeta

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente con una escopeta

Microtráfico: denuncias de vecinos al 911 derivaron en allanamientos en San Francisquito

Microtráfico: denuncias de vecinos al 911 derivaron en allanamientos en San Francisquito

Piedras en la autopista Rosario-Santa Fe y asaltos a familias: condenaron a dos hombres

Piedras en la autopista Rosario-Santa Fe y asaltos a familias: condenaron a dos hombres

La Ciudad
Juegos Jadar: el desfile de delegaciones y un show de láser inaugurarán la competencia
La Ciudad

Juegos Jadar: el desfile de delegaciones y un show de láser inaugurarán la competencia

Bronce para la estudiante del Poli que fue a la Olimpíada Latinoamericana de Astronomía

Bronce para la estudiante del Poli que fue a la Olimpíada Latinoamericana de Astronomía

Sin luz y con aulas rotas: una escuela rosarina suspendió las clases por vandalismo

Sin luz y con aulas rotas: una escuela rosarina suspendió las clases por vandalismo

Quién era Gisela Paolicelli, la fiscal del MPA que falleció a los 44 años

Quién era Gisela Paolicelli, la fiscal del MPA que falleció a los 44 años

El tiempo en Rosario: lunes con nubes y la máxima en leve aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con nubes y la máxima en leve aumento

En el Quini 6 quedó todo vacante y el pozo acumulado sigue creciendo
Información General

En el Quini 6 quedó todo vacante y el pozo acumulado sigue creciendo

Lali Espósito se acordó de Karina Milei en su concierto en Vélez
Zoom

Lali Espósito se acordó de Karina Milei en su concierto en Vélez

Vandalizaron el padrón donde vota Karina Milei con la inscripción 3%
Política

Vandalizaron el padrón donde vota Karina Milei con la inscripción "3%"

A cuánto cotiza el dólar cripto en medio de las elecciones en Buenos Aires
Economía

A cuánto cotiza el dólar cripto en medio de las elecciones en Buenos Aires

Se viene la segunda Copa Orgullo para diversidades sexuales en el predio universitario de La Siberia
La Ciudad

Se viene la segunda Copa Orgullo para diversidades sexuales en el predio universitario de La Siberia

Desregularon los quioscos de diarios y hay alerta en los trabajadores postales
La Ciudad

Desregularon los quioscos de diarios y hay alerta en los trabajadores postales

Fiesta Conmebol Evolución de Asunción: otro triunfo del sub-13 de Newells
Ovación

Fiesta Conmebol Evolución de Asunción: otro triunfo del sub-13 de Newell's

Legitimidad, la clave de la nueva Constitución que asoma en Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Legitimidad, la clave de la nueva Constitución que asoma en Santa Fe

Subasta en Santa Fe: nuevo remate de autos, inmuebles y joyas incautadas al delito
Policiales

Subasta en Santa Fe: nuevo remate de autos, inmuebles y joyas incautadas al delito

El influencer de Dios: el Papa convirtió en santo a un fanático de la tecnología
Información General

"El influencer de Dios": el Papa convirtió en santo a un fanático de la tecnología

Un cable roto fue el causante de la tragedia del tranvía funicular de Lisboa
Información General

Un cable roto fue el causante de la tragedia del tranvía funicular de Lisboa

La Policía de Londres arrestó a 900 manifestantes de un grupo de apoyo a Palestina
Información General

La Policía de Londres arrestó a 900 manifestantes de un grupo de apoyo a Palestina

La lotería de EEUU tuvo dos ganadores, que se reparten 1.800 millones de dólares
Información General

La lotería de EEUU tuvo dos ganadores, que se reparten 1.800 millones de dólares

Todas las escuelas primarias de Santa Fe ofrecerán idiomas desde 2026

Por Gonzalo Santamaría
Información General

Todas las escuelas primarias de Santa Fe ofrecerán idiomas desde 2026

El tradicional Centro Comercial Calle San Luis renueva sus autoridades
La Ciudad

El tradicional Centro Comercial Calle San Luis renueva sus autoridades

Adepa renovó autoridades y alertó sobre los riesgos para la libertad de prensa
Información General

Adepa renovó autoridades y alertó sobre los riesgos para la libertad de prensa

Internaron al intendente de Roldán Daniel Escalante por un episodio cardiovascular
La Región

Internaron al intendente de Roldán Daniel Escalante por un episodio cardiovascular

Un amparo en Rosario obliga al Iapos a cubrir la cirugía de una mujer con Parkinson
La Ciudad

Un amparo en Rosario obliga al Iapos a cubrir la cirugía de una mujer con Parkinson

Casilda: secuestran droga provista por el Cartel del Patrón del Norte
Policiales

Casilda: secuestran droga provista por el Cartel del Patrón del Norte