Dólar después de las elecciones: qué es la flotación entre bandas

La Ciudad
El tiempo en Rosario: lunes con nubes y la máxima en leve aumento
Información General
En el Quini 6 quedó todo vacante y el pozo acumulado sigue creciendo
Zoom
Lali Espósito se acordó de Karina Milei en su concierto en Vélez
Política
Vandalizaron el padrón donde vota Karina Milei con la inscripción "3%"
Economía
A cuánto cotiza el dólar cripto en medio de las elecciones en Buenos Aires
La Ciudad
Se viene la segunda Copa Orgullo para diversidades sexuales en el predio universitario de La Siberia
La Ciudad
Desregularon los quioscos de diarios y hay alerta en los trabajadores postales
Ovación
Fiesta Conmebol Evolución de Asunción: otro triunfo del sub-13 de Newell's
Política
Legitimidad, la clave de la nueva Constitución que asoma en Santa Fe
Policiales
Subasta en Santa Fe: nuevo remate de autos, inmuebles y joyas incautadas al delito
Información General
"El influencer de Dios": el Papa convirtió en santo a un fanático de la tecnología
Información General
Un cable roto fue el causante de la tragedia del tranvía funicular de Lisboa
Información General
La Policía de Londres arrestó a 900 manifestantes de un grupo de apoyo a Palestina
Información General
La lotería de EEUU tuvo dos ganadores, que se reparten 1.800 millones de dólares
Información General
Todas las escuelas primarias de Santa Fe ofrecerán idiomas desde 2026
La Ciudad
El tradicional Centro Comercial Calle San Luis renueva sus autoridades
Información General
Adepa renovó autoridades y alertó sobre los riesgos para la libertad de prensa
La Región
Internaron al intendente de Roldán Daniel Escalante por un episodio cardiovascular
La Ciudad
Un amparo en Rosario obliga al Iapos a cubrir la cirugía de una mujer con Parkinson
Policiales
Casilda: secuestran droga provista por el Cartel del Patrón del Norte