Derrumbe de las criptomonedas: Bitcoin y Ethereum vuelven a caer y ya no encuentran piso

Terra, que se ubicó entre las 10 criptomonedas más valiosas, cayó por debajo de 1 dólar luego de haber alcanzado un máximo de 120 a inicios de mayo. La mayoría de las pérdidas se produjeron de la noche a la mañana, con una caída del 98 por ciento en el precio en tan solo 24 horas. La dramática caída significó que su capitalización de mercado cayó de más de 40 mil millones a solo 500 millones, lo que resultó en pérdidas sin precedentes para los inversores en una de las criptomonedas líderes. “Perdí todos los ahorros de mi vida”, escribió un miembro del sitio sub-Reddit r/TerraLuna. “Había comprado Luna a $85, no estoy seguro de qué hacer”. Otro cliente dijo que había perdido 15.000 dólares después de no vender sus participaciones cuando cotizaba por encima de 100 dólares el mes pasado. “Debería haber vendido cuando estaba a US$100, entonces habría ganado 25.000 dólares”, escribió el usuario de Reddit No-Forever. “Pero me volví codicioso con la esperanza de obtener más dinero para poder al menos hacer el pago inicial de una casa para mi familia. Supongo que no habrá casa ni ahorros”.

Algunos compartieron publicaciones que sugerían el suicidio después de ver que sus posesiones perdieron valor de la noche a la mañana, mientras otros ofrecieron apoyo compartiendo enlaces a líneas directas de prevención del suicidio en todo el mundo. “Perdí más de 450.000 dólares, no puedo pagarle al banco”, escribió un usuario del foro Terra. “Perderé mi hogar pronto. Me quedaré sin hogar. El suicidio es la única salida para mí”. Los moderadores del foro, que tiene más de 44.000 miembros, fijaron una publicación con los números de la línea de ayuda al suicida en la parte superior de la página.

Desde entonces, hace ya un mes, Bitcoin, cuyo precio había rozado los 70.000 dólares en noviembre de 2021, osciló en torno de los 30.000, logró por momentos acercarse a los 32.000, pero este sábado volvió a debilitarse, cotizando otra vez por debajo de los 29.000 dólares, lo que equivale a una capitalización de mercado de 538.600 millones de dólares, casi 48% de la capitalización total del universo de criptomonedas, que es de cerca de dos billones de dólares por debajo de su cénit, hacia fines del año pasado.

Desde entonces la capitalización "cripto" perdió unas cuatro veces el PBI de la Argentina .A la "tragedia" de Terra/Luna, se sumó la semana pasada una investigación de la SEC, la autoridad regulatoria de los mercados financieros en EEUU. La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) está investigando la oferta inicial de monedas (ICO) del token BNB o Binance Coin. Bloomberg dio a conocer la investigación de la SEC. La Comisión está revisando los orígenes del token para verificar posibles violaciones de las regulaciones de valores. La investigación se inició después de que la agencia Reuters publicara una investigación en la que denunció lavado de dinero por 2350 millones de dólares a través de Binance entre 2017 y 2021.

En la tarde de este sábado Bitcoin cotizaba , perdiendo poco más del 2% en la jornada y 4,3% en los últimos 7 días. Este domingo, el portal Investing informaba de valores aún más bajos: Bitcoin cotizaba a 27.437, dólares, una caída de -3,45%. Mucho más fuerte aún era la caída de Ethereum, la segunda cripto en capitalización, cuyo valor se desplomaba el sábado a 1.584 la unidad, equivalente a una capitalización de poco más de 186.000 millones de dólares, producto de una caída de casi 9% y de 13,7 % en la última semana. Este domingo, Ethereum cayó otro 4,24%, a 1.481,57 dólares. Juntas, Bitcoin y Ethereum dan cuenta de casi dos tercios de la capitalización mundial del sistema de criptomonedas.

A raíz de la caída de las cotizaciones y en particular del colapso de Terra/Luna, se intensificó la demanda por una mayor regulación de las criptomonedas, en particular de las llamadas "stablecoin", supuestamente de valor fijo respecto de algún otro activo, como el dólar, a través de las cuales se realizan la mayoría de las transacciones criptográficas.

El jueves pasado la policía y la fiscalía coreanas iniciaron una investigación contra Do Kwon, el joven coreano creador de la Terra/Luna. La policía de Seúl investiga denuncias de que un empleado de Terraform estafó a la compañía en una suma no especificada, pero millonaria, de bitcoins.

En EEUU un grupo de 26 académicos encabezados por Bruce Schneier, profesor de Harvard, Miguel de Icaza, exingeniero de Microsoft y Kelsey Hightower, ingeniero principal de Google Cloud, pidieron en una carta pública al Congreso la regulación de las criptomonedas y del blockchain, la tecnología básica del sistema. “No son seguras, no son descentralizadas”, dijo Schneier de las criptomonedas. “Cualquier sistema donde uno olvida el password y pierde sus ahorros no es un sistema seguro”, enfatizó. Esto ha ocurrido, y se dio el caso incluso de un millonario que murió y ahora nadie puede acceder a sus tenencias en criptomonedas.

El republicano Pat Toomey, titular del Comité de Banca y Asuntos Urbanos del Senado de EEUU, presentó el proyecto Transparency of Reserves and Uniform Safe Transactions (TRUST, que en inglés quiere decir “Confianza”), requiriendo la revisión trimestral del respaldo de los pasivos de las stablecoins, que actúan como conectores del sistema cripto.

Incluso un ex “lunático”, como se autodenominaban los partidarios de Terra/Luna, el financista Mike Novogratz, pronosticó una “quiebra masiva” y dijo que dos tercios de los fondos de criptodivisas probablemente se perderán. “Hay 1.900 fondos de cobertura de criptomonedas. Mi estimación es que dos tercios se irán a la quiebra”, dijo Novogratz, cuyo entusiasmo por la stablecoin Terra/Luna creada por el surcoreano Do Kwon lo había llevado a tatuarse el brazo con un lobo (imagen de los operadores de Wall Street) aullándole a la Luna. En 2021 Novogratz había predicho que el Bitcoin podía llegar a valer medio millón de dólares y sustituir al oro como activo de cobertura favorito de los inversores. Se equivocó, y por mucho.