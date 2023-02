Costamagna: "No hay que usar la sequía para fines políticos"

Costamagna valoró el esfuerzo que vienen realizando lo que denomina “empresas a cielo abierto”, como son aquellas dedicadas a la actividad agropecuaria y expuestas a riesgos como sequía e inundaciones. También reconoció que allí el Estado debe participar siendo “parte de la solución" y no sólo ver al campo “como generador de divisas, sino en su rol en la “inclusión social, la promoción de la ruralidad y la generación de empleo que aporta la cadena”.

“Tenemos que ser claros y poner las cosas en su lugar y contribuir todos más allá de las cuestiones políticas”, reiteró el funcionario.

Ante eso, planteó que “hay un desconocimiento de las herramientas existentes y de los proyectos que se presentan para mejorarlas”, indicó en referencia a la modificación de la ley de emergencia.

El funcionario se refirió puntualmente al conjunto de demandas que planteó Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) como forma de justificar el respaldo a la convocatoria lanzada por Federación Agraria Argentina el próximo 28 de febrero sobre la autopista Rosario Santa Fe.

“Leía las demandas de una gran entidad como CRA y están todas vinculadas a lo que hoy dice la ley de emergencia, como suspender el impuesto a las ganancias, las ejecuciones fiscales y el bloqueo de cuentas y el apremio de los bancos”, relató Costamagna. También otras como una reforma impositiva integral y progresiva, eliminar el diferencial cambiario, establecer paulatinamente un plan para eliminar las retenciones y créditos a tasas acorde a la rentabilidad.

En ese sentido dijo que “uno de los problemas es que, para que estos mecanismos se gatillen, los productores tienen que adherir a la emergencia provincial que luego homologa la Nación y los productores no se anotan”, detalló.

El funcionario reconoció que no lo hacen porque “entienden que son herramientas que no sirven porque no están a la altura de las cosas. Y es cierto, creo que tienen razón”, aseveró y por eso insistió en el respaldo de las distintas fuerzas políticas, incluso las que ahora apoyan a las entidades en el reclamo, para lograr la reforma de esta legislación provincial.

A la hora de repasar la política provincial hacia el sector productivo, Costamagna destacó la propuesta para la generación de un fondo, que fue tomado como ejemplo a nivel nacional. “El propio ministro Juan José Bahillo nos pidió el proyecto de la provincia para hacerlo extensivo a nivel nacional”, dijo.

Sobre el financiamiento, el funcionario reconoció que “las tasas son onerosas” y por esto destacó el programa Santa Fe de Pie. “Lanzamos el mayor financiamiento de la historia de la provincia”, dijo “que en aquel momento era de 26.500 millones de pesos, un dinero que hoy representaría el doble”. El mismo facilitó el crédito con tasas subsidiadas desde el gobierno santafesino, “algo que nosotros no consideramos un gasto sino una inversión”, reconoció Costamagna.

Valoró además la acción que tuvo la provincia para encarar el problema de los Bajos Submeridionales, para “darle equilibrio a un sistema donde hoy tenemos más de 3 millones de cabezas de ganado y donde se sustenta gran parte de la producción de carne de Santa Fe”. Allí se estableció un plan maestro a cincuenta años para garantizar los reservorios de agua, con represas.

“Creo que sería importante valorar - más allá de que el reclamo es genuino y lógico por la sequía que se está viviendo – la sensibilidad y objetividad de este gobierno que logró que hoy Santa Fe tenga más de 1.000 kilómetros de caminos rurales, financiamiento a tasas subsidiadas, apoyo a las empresas para exportar y capacitación en oficios para miles de jóvenes orientado a lo que las empresas, la industria y el campo necesitan”, detalló.

“El abordaje debe ser profundizar estas políticas y trabajar articuladamente como lo hicimos desde el primer día con toda la cadena productiva”, arengó Costamagna para “tener un diagnóstico claro, despojado de cuestiones ideológicas y políticas porque de esta crítica situación se sale por arriba, buscando argumentos técnicos a políticas reales”, finalizó y dijo que desde el gobierno provincial están “dispuestos a escuchar y trabajar para buscar las soluciones entre todos”.