Conflicto portuario: acuerdo entre el Supa y la concesionaria TPR

Según explicó el secretario general del Supa Rosario, César Aybar, los estibadores que no serán reincorporados por la concesionaria cobrarán la indemnización “como si fueran despidos sin causa”, percibirán el fondo de desempleo y mantendrán la obra social por seis meses.

El dirigente gremial aseguró que la propuesta se discutió en una asamblea en la sede del gremio y que el acuerdo ya está vigente, de modo que el lunes el puerto reabrirá sus puertas y “se volverá a trabajar”.

La negociación, de todos modos, dejó heridas entre los estibadores que protagonizaron este largo mes, con posiciones encontradas que se hicieron sentir durante una dura asamblea.

La posición más dura contra el acuerdo la tuvieron los obreros que no serán retomados por TPR, aunque también encontraron solidaridad de otros compañeros. Desde ese grupo aseguran que la postura de no ingresar hasta que no se reincorporen a todos los trabajadores fue mayoritaria en la asamblea y que seguirán la huelga y la protesta. "El lunes abrirán las puertas pero eso no quiere decir que se vuelva a trabajar", dijeron.

En medio de esta confusión, nuevas entidades empresarias se sumaron este viernes al pedido para liberar las cargas retenidas en el puerto como consecuencia del conflicto. A la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), se sumó un grupo de cámaras que incluye a los empresarios aceiteros (Ciara), los de fertilizantes y agroquimicos (Ciafa) y los que participan del negocio portuario (Capyma y CPPC).