Comercio on line: apuntan a la gestión de reclamos

Los consumidores santafesinos deciden realizar una compra on line por el precio pero también por la trayectoria del vendedor y las opciones de financiamiento. No se caracterizan por utilizar ese canal para comprar alimentos y bebidas ni productos en farmacias. Los principales problemas que enfrentan cuando realizan una operación de e-commerce pasan por la no entrega del producto, la entrega con desperfectos y el cobro de recargo. Y para denunciarlos recurren mayoritariamente a la propia empresa. En menor medida lo hacen en los organismos oficiales.