Combustibles: las petroleras aseguran que se normaliza el abastecimiento

“El abastecimiento es evidente que ha crecido. Este domingo desde la tarde empezó a aparecer mágicamente el combustible que no estaba y las petroleras saben que tiene hasta este martes a las 12 de la noche para resolverlo”, reafirmó Massa y confió en que ese proceso se normalizará porque “productoras, destilerías y las cámaras de estaciones de servicio están trabajando todas juntas en un programa de abastecimiento”, dijo.

Este lunes al mediodía, Massa señaló que el origen del desabastecimiento se rastrea en “la retención de stocks de las petroleras” tras “el ruido iniciado hace 15 días en medio del proceso electoral sobre una devaluación”.

En ese sentido, el también candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) destacó la necesidad de “tener firmeza cuando se producen situaciones de especulación que perjudican a la gente”, tal la sospecha oficial sobre las causas que llevaron a dificultades en el abastecimiento.

Respaldo gremial

Para respaldar la decisión del ministro, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa convocó este domingo por la noche a un paro de actividades para las 6 de este miércoles si la situación no se normaliza. En ese sentido, el secretario general del gremio, Marcelo Rucci señaló que “no se puede poner de rehén a un país por la voracidad de los empresarios. Es una disputa con el gobierno. Las empresas petroleras quieren, en realidad un aumento en el precio del combustible”, dijo y agregó: “Yo no digo que no corresponde, pero no es momento para ponerlo en cuestión; es una extorsión”, dijo.

Las petroleras

En tanto, las cuatro mayores petroleras productoras y refinadoras del país presentaron su plan de acción para “reforzar el abastecimiento de combustible pleno en la red de estaciones de servicio”, en una reunión que mantuvieron con la secretaria de Energía, Flavia Royon, informaron las compañías en un comunicado conjunto.

YPF, Pan American Energy (Axion), Raizen (Shell) y Trafigura (Puma) aseguraron que “se arbitraron todos los medios para acelerar la descarga de barcos con combustible importado que, como sucede todos los años, suplementa la producción local”. Durante este fin de semana se descargaron tres barcos con nafta y diesel, a los que se sumaron otros dos que no estaban en la planificación original.

En materia logística las cuatro grandes petroleras anunciaron que se estableció “un esquema especial que permitirá aprovechar al máximo el potencial del sistema que cuenta con más de 4.000 unidades” en referencia a los transportes cisterna encargados de la distribución en todo el país. Esto permitirá “incrementar aproximadamente entre un 10 y un 15% la oferta habitual hasta alcanzar la normalidad operativa”.

A partir de las medidas implementadas desde el fin de semana, las compañías aseguraron que se observó “una atenuación en la demanda en las estaciones, en las que se registró un pico totalmente excepcional de consumo”.

Hoy los niveles de demanda están convergiendo a volúmenes habituales, “situación que ayudará al sistema a recomponerse con mayor velocidad”, enfatizaron.

Massa indicó que “ya la gente de la federación de estaciones de servicios y la cámara dice que se está normalizando el abastecimiento”, tras la llegada a puerto de los primeros tres barcos.

En total de diez, con combustible importado, a lo que se suma un incremento en el volumen de refinado.

Especulación

El ministro detalló que la falta de combustible en estaciones de servicio de originó en que “hubo primero especulación alrededor de una posible devaluación y después especulación sobre el vencimiento del acuerdo de congelamiento”.

En ese sentido, señaló que “el sector petrolero argentino tiene beneficios impositivos y cambiarios para exportar” y que “eso tiene un límite, que es que abastezcan el mercado local”.

“Cuando prefieren exportar antes que abastecer a los argentinos, obviamente tenemos la responsabilidad de ponernos firmes, por eso ayer fui claro y dije hasta que no se resuelva el desabastecimiento no sale un solo barco más”, agregó.

Massa sostuvo: “Es muy simple, o le cuidamos el bolsillo a la gente y tenemos nafta a 320-350 mangos o liberamos los precios como dicen otros y se va a 800 mangos. Y yo tengo la responsabilidad de cuidar el bolsillo de los argentinos”.