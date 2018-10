El presidente Mauricio Macri culpó a los sindicatos por la crisis económica y el desempleo, e insistió en la necesidad de impulsar un régimen de flexibilidad laboral. Como hace un año, el jefe del Estado cerró el coloquio de Idea en Mar del Plata con un llamado a reformar la ley de contrato de trabajo. En aquel entonces la iniciativa era parte del programa arrollador de un oficialismo en alza. Ayer fue un guiño a hombres de negocios que cada vez son más escépticos sobre los resultados de la política económica.

"Una vez más, convoco a los gremios a que nos sentemos y hagamos cosas inteligentes para nuestra gente", apuntó, y aseguró que se deben "evitar las mafias que se generan alrededor". También culpó a los trabajadores de que "el costo logístico" de la Argentina sea "el doble de la región".

"Si esto no cambia, cientos de miles de puestos de trabajo no se van a generar", dijo, tras asegurar que la reforma de la ley de ART "no alcanza" para frenar la pérdida de empleo. Durante la administración de Mauricio Macri se destruyeron casi 90 mil puestos de trabajo en el sector industrial.

Pese a ello, Macri dijo que él es el presidente que más se preocupó "en la historia" por la creación de empleo, y puntualizó: "Me obsesiono todos los días".

Macri defendió también a las empresas involucradas en "la causa de los cuadernos", incluida la constructora que fue propiedad de su familia, porque, aseguró, durante su gestión realizaron obras sin "ningún tipo de cosas raras".

"Los cuadernos nos llevaron de vuelta al pasado, pero esos mismos constructores, en los últimos tres años, licitaron con competencia, no hubo ningún tipo de cosas raras", subrayó.

El presidente aseguró ayer ante cientos de empresarios que "la angustia de todos" es su "angustia", mientras evaluó que la Argentina necesita un presupuesto nacional "equilibrado".

"Tomé esta responsabilidad como un gran honor, pero sé de la angustia con que se están viviendo estos meses", afirmó el jefe de Estado al hablar en el Sheraton marplatense.

Tras admitir que vive "una carga muy grande", se victimizó: "Para mí también han sido meses muy duros".