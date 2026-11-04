Maquinaria agrícola usada: creció más de 250% el ingreso de equipos importados En lo que va del año ingresaron 214 máquinas usadas, frente a las 61 del mismo período en 2025. La mayoría proviene de Estados Unidos y Europa. El Senasa reforzó los controles sanitarios en el puerto de Zárate 4 de noviembre 2026 · 06:15hs

El Senasa fiscalizó 214 unidades de maquinaria agrícola usada en 2026, más de tres veces a las registradas en igual período del año pasado.

La importación de maquinaria agrícola usada registró un fuerte crecimiento en Argentina durante 2026. En lo que va del año ingresaron al país 214 equipos e implementos usados, frente a las 61 unidades fiscalizadas durante el mismo período de 2025. El incremento supera el 250% interanual.

El dato fue difundido por el Senasa en una comunicación centrada en las tareas de fiscalización que realiza en el puerto de Zárate para prevenir el ingreso de plagas a territorio argentino. Según informó el organismo, la maquinaria usada llega principalmente desde Estados Unidos y de distintos países de la Unión Europea.

Para ingresar al país, la maquinaria agrícola usada debe contar con una Autorización Fitosanitaria de Importación (AFIDI) y cumplir una serie de requisitos establecidos por el Senasa. El incremento de equipos importados también demanda mayores tareas de fiscalización, ya que se busca evitar que las máquinas transporten plagas que puedan afectar la producción agropecuaria nacional.

La apertura de las importaciones y la preocupación de la industria nacional En abril de 2025, el Gobierno nacional eliminó el Certificado de Importación de Bienes Usados (Cibu) mediante el Decreto 273/2025, un trámite previo que servía de filtro y podía demorar las operaciones. En su reemplazo, estableció la presentación de una declaración jurada por parte del importador y modificó las restricciones que regían para distintas categorías de equipamiento.

Tras la publicación del decreto, Enrique Bertini, en ese entonces presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma), había señalado que esta medida le abría la puerta a una gran cantidad de competidores que pueden vender en el país a un "precio muy bajo, casi de chatarra". "Ese flujo impactaría sobre nuestra economía, que ya viene de por sí bastante mal, debido a que nuestros clientes tienen muy poca rentabilidad", afirmaba Bertini.