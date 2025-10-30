La Capital | Economía | salarios

Cartelera económica: la frágil economía de los bajos salarios

Para agendar. El martes próximo se presenta en la Facultad de Ciencias Económicas un nuevo informe del Mate. El jueves se celebran los diez años del Ceso con una charla sobre la economía de medio término. Se vienen los congresos ganadero y de agronegocios

30 de octubre 2025 · 06:15hs
El poder económico y la frágil economía de los bajos salarios. Presentan un informe de Mate.

"El poder económico y la frágil economía de los bajos salarios: Tres análisis sectoriales para entender la Argentina actual". Ese es el trabajo elaborado por el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate) que se presentará el martes 4 de noviembre a las 19hs, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la UNR. La activida está organizada por Surplus, Mate y la Fundación Friedrich Ebert. Informes en https://www.instagram.com/surplus.rosario/ o https://mateconomia.com.ar/

Ceso Santa Fe cumple 10 años

El Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) cumple diez años de trabajo en Santa Fe. El centro de estudios económicos que conduce a nivel nacional Andrés y Asiaín y a nivel provincial Celina Calore lo celebra con una charla debate el jueves 6 de noviembre en Montevideo 1567. La conferencia será sobre "Economía de medio término: un balance de las políticas de Milei y Pullaro", a cargo de Asiaín, Calore, y el secretario general de Sadop, Martín Lucero.

Exito de Agromakers

Más de 200 estudiantes de toda la provincia llegan a la Bolsa de Comercio para la final de Agromakers. Este año la 6ª edición del programa impulsado por la Fundación BCR contó con más de 350 proyectos, realizados en escuelas de 35 localidades. Este jueves, a las 10, se presentarán y seleccionarán las iniciativas ganadoras del certamen, vinculadas a energía renovable, acción climática y desarrollo local. Desde su creación AgroMakers ha involucrado a más de 5.000 estudiantes en su misión de fomentar el “ADN emprendedor” en jóvenes de toda la provincia, creando un espacio de aprendizaje y colaboración.

Startup Weekend

El 14, 15 y 16 de noviembre se realizará la Startup Weekend Health Tech Rosario. Este evento de 54 horas es el espacio donde los diseñadores, desarrolladores, marketers y entusiastas de las startups se reúnen para compartir ideas, formar equipos y lanzar nuevos proyectos. Link del evento: https://www.swrosario.org/

La cita ganadera

Bajo el lema “La revancha de la ganadería”, el 4° Congreso Federal Ganadero reunirá a productores, empresarios, técnicos, académicos y funcionarios para debatir sobre los principales desafíos y oportunidades que atraviesa el sector. El encuentro se realizará el próximo 13 de noviembre, en la Bolsa de Comercio de Rosario. La apertura de la jornada contará con la participación de autoridades provinciales, municipales y directivos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Durante el día se desarrollarán paneles y conferencias en torno a temas clave como: recomposición del stock ganadero, políticas de pasturas y sostenibilidad productiva, sanidad animal con visión de futuro, atracción de inversiones en la cadena cárnica, control industrial y trazabilidad y aplicaciones de la inteligencia artificial en estudios de mercado y promoción de carne vacuna. Uno de los momentos más esperados del 4° Congreso Federal Ganadero será el panel “Fiebre Aftosa: estrategias sanitarias y experiencia regional en el control y erradicación de la enfermedad” que contará con la participación de dos referentes internacionales de primer nivel: Rafael Ferber, presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y Gedeao Silveira Pereira, vicepresidente de la Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). La participación es gratuita, con cupos limitados, por lo que se recomienda inscribirse de manera anticipada a través de la web oficial: www.congresofederalganadero.com.ar.

Congreso de agronegocios

AgroEducación, Canal Rural, CME Group y A8A organizan el Jueves 20 de noviembre, de 8.30 a 12.30, la XII° Edición del Congreso de Agronegocios. Este año el eje del debate será "Reinventarse para Crecer. Cómo optimizar rentabilidad en tiempos de volatilidad, altos stocks mundiales en carry, y bajos precios relativos de los granos". El Congreso de Agronegocios 2025 de AgroEducación está diseñado para quienes eligen actuar con visión estratégica, anticiparse a los desafíos del negocio, volver a entender el contexto para reformular decisiones y transformar márgenes ajustados en decisiones eficientes y rentables. Las principales temáticas del encuentro serán mercado de granos, contexto internacional y local, comercialización inteligente en tiempos de cosecha récord, cómo “blindar” la rentabilidad, del commodity al valor agregado: integración de negocios para escalar resultados, la geopolítica y su impacto en los mercados granarios y cómo adaptar las empresas del agro a la nueva realidad macro. Más información: www.agroeducacion.com/congreso. Más información: www.agroeducacion.com/congreso

El ministro de Economía, Luis Caputo, recalibra el programa económico.

Economía aflojó el apretón monetario y liberó 5 billones de pesos

En la Asociación de Industriales Metalúrgicos, más de un centenar de empresarios escucharon a Federico Pucciariello.

Masiva convocatoria para ser proveedor de la biorrefinería San Lorenzo

CyberMonday: durante tres días, los argentinos podrán disfrutar de descuentos exclusivos en más de 800 marcas

CyberMonday 2025: cuándo es, qué marcas participan y qué novedades habrá

Vicentin tienen acreencias por u$s1.600 millones.

Horas decisivas para el futuro de Vicentin: se define el nuevo propietario

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a banda narco de V. G. Gálvez

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero

Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Qué dijo Sturzenegger sobre la posibilidad de ampliar la jornada laboral

Alquileres temporarios: un fallo judicial prohibió esa modalidad en un edificio de Rosario

La EPE alertó por una estafa que circula en redes sociales con falsos descuentos

El caso tiene que ver con un inmueble ubicado en República de la Sexta. Los vecinos aseguraban que la rotación de inquilinos generaba situaciones de inseguridad

La Ciudad

POLICIALES

Pullaro y sus pares de Provincias Unidas se reúnen hoy con Milei en Casa Rosada

Política

Investigación por fentanilo contaminado: Nos permite visibilizar historias

La Ciudad

Discapacidad: consideran insuficiente el aumento otorgado por el gobierno
La Ciudad

Discapacidad: consideran "insuficiente" el aumento otorgado por el gobierno

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a banda narco de V. G. Gálvez

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero

Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Cómo afectaría la reforma laboral en las vacaciones de los trabajadores

Diego Maradona cumpliría 65 años: 10 videos de momentos históricos del 10
Diego Maradona cumpliría 65 años: 10 videos de momentos históricos del 10

Newells: Bernardi apostaría por un mix equilibrado entre pibes de la casa y la base anterior

El cumpleaños 65 de Maradona: Fui, soy y seré leproso, la frase de apoyo y amor eterno a Newells

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo
Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a banda narco de V. G. Gálvez

La detienen por extorsión sexual en las redes: entregó dinero y un televisor

Alquileres temporarios: un fallo judicial prohibió esa modalidad en un edificio de Rosario
Alquileres temporarios: un fallo judicial prohibió esa modalidad en un edificio de Rosario

La EPE alertó por una estafa que circula en redes sociales con falsos descuentos

Discapacidad: consideran insuficiente el aumento otorgado por el gobierno

Un espacio renovado frente al río: piden poner en valor el Centro Cultural Parque Alem

Rugby: presentaron las finales Torneo Regional del Litoral, con la Copa Banco Macro en juego

Asaltaron por segunda vez en una semana el club Fortín Barracas

Más allá de las expensas: cómo es el negocio de los administradores de edificios

