Caputo dijo a los bancos que no habrá "solución compulsiva" por las Leliq

Luis Caputo, el financista que suena como futuro ministro de Economía de Javier Milei, aseguró a los representantes de los bancos privados que no habrá “soluciones compulsivas” para desarmar el stock de letras de liquidez (Leliq) del Banco Central. También prometió ajuste fiscal y monetario en lo inmediato pero alertó que el cepo no se levantará desde el primer día.

Aunque no fue designado todavía , el ex ministro de Finanzas de Macri ya se mueve como el referente económico del presidente electo. El viernes se reunió con Adeba y ABA , las entidades que agrupan bancos privados y extranjeros para analizar el elevado stock de Leliqs y Pases pasivos del Banco Central. Milei considera que ese es el paso previo para unificar el tipo de cambio.

Los pasivos remunerados del Banco Central ya suman $ 23 billones. En el interior de ese stock se produjo un importante movimiento esta semana promovido por las entidades bancarias. Ante la incertidumbre, hubo una salida masiva de Leliq hacia pases pasivos. El martes comenzó el desarme y el jueves se renovaron sólo el 10% del total de vencimientos, según Delphos. Los especialistas consideran que en algunos día más podría darse vuelta la proporción dentro del stock de deuda.

Mientras tanto, el dólar blue retrocede. El viernes bajó $ 45, a $ 1.000 para la venta en la city porteña. También bajaron las cotizaciones bursátiles: el CCL 4,7%, para ubicarse en $ 916,94, y el MEP 2,8%, a $ 978,20.

Estos movimientos sorprenden en el contexto de una transición que se esperaba más agitada. Rocío Bisang, analista de Eco Go, lo atribuyó a que “en este último tiempo, hubo una moderación importante en el discurso económico respecto a lo que se decía en campaña”.

Christian Buteler, economista experto en mercados, suma como una variable importante también el hecho de que “es difícil que se convalide y sostenga un precio más alto porque las personas no tienen resto para ir a esa plaza”. Para él, “un dólar a $ 1.000 es caro porque supera la evolución de la inflación”.

El viernes los contratos de dólar futuro también registraron mayoría de bajas en el Matba-Rofex ante la expectativa del mercado de que, al menos en el corto plazo, Milei no impulsará la dolarización.

No obstante esta calma, el Banco Central vendió u$s 27 millones en el mercado de cambios y cortó veintidós ruedas consecutivas de compras. “En la semana tuvo un saldo positivo de u$s 6 millones y el acumulado del mes se sitúa ahora en u$s 423 millones de compras netas”, precisó el operador de PR cambios, Gustavo Quintana.

La Bolsa porteña subió 4,39%, en una jornada en la que los papeles de firmas argentinas que cotizan en Nueva York operaron con fuertes incrementos de hasta 25,4%. En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en pesos marcaron subas de hasta 7,5%, mientras que los títulos en dólares reflejaron alzas promedio de 2 dólares. En este marco, el riesgo país cerró en 1.961 unidades.

En la semana que siguió a las elecciones presidenciales, las acciones de empresas argentinas acumularon subas de hasta 84% y los bonos también cerraron con incrementos de hasta 25%. Alimentó la euforia de los inversores la probabilidad cada vez más lejana de una dolarización de la economía.