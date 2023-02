Autopartes: subió 28% el déficit de la balanza comercial en 2022

La Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (Afac) informó que la balanza comercial de autopartes presentó un déficit de u$s 8.766 millones durante el 2022 , con un incremento del 28% respecto al año anterior.

Entre las causas del incremento del déficit se encuentran el aumento de costos “en los últimos años” de los principales insumos y la mayor demanda de contenido tecnológico que son “productos de alto valor que mayormente no se fabrican localmente”, señaló el informe. “Este desequilibrio resultó récord para el período 2002-2022, incluso comparando con el año 2011 donde se alcanzó la producción histórica máxima de vehículos”, enfatizaron.

Las exportaciones aumentaron un 11,6% con una facturación total de u$s 1.522 millones en el 2022.

Las importaciones de autopartes se incrementaron 25,3%, alcanzando los u$s 10.288 millones en el 2022.

“Ello hace necesaria una política que incentive fuertemente un proceso de inversiones a mediano y largo plazo” y que al mismo tiempo “se revise radicalmente el esquema de protección arancelaria y no arancelaria de los bienes de capital requeridos para que el sector autopartista pueda converger a la frontera tecnológica”, advirtió.

El aumento de importaciones fue acompañado por tendencia registrada en la producción de vehículos, que cerró el período analizado con 559.602 unidades fabricadas, un incremento de 22,8% interanual.

La Afac estimó que en 2022 dos tercios de las importaciones del sector fueron realizadas por las terminales automotrices y sus proveedores directos, y de este total el 58% fue destinada a producir vehículos que fueron exportados. Los principales rubros fueron transmisiones con un déficit de u$s 1.799 millones y componentes de motor con un déficit de u$s 1.404 millones.

Entre los principales socios comerciales de Argentina fueron Brasil, con un déficit comercial de u$s 2.318 millones, Unión Europea, con un saldo negativo de u$s 1.786 millones y China con u$s 1.107 millones de saldo deficitario.