Argentina abre la puerta y ve las puertas abiertas del mundo

Si bien hoy las Lebacs resultan el lugar más atractivo para los inversores, el ladrillo, en Argentina y en el mundo, siguen siendo a largo plazo una apuesta segura a pesar de mejoras impositivas y de costos que aún no llegan. Punta del Este, la estrella que se prepara para el boom."El mundo es sólo un pequeño pueblo", cantaba John Lennon en su canción Isolation, y si hay alguien que lo sabe bien es Carlos Rosso, arquitecto egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) quien se radicó Massachusetts para estudiar la Maestría en Real Estate Development y Finanzas del MIT y llegó luego a presidir The Related Group, la empresa de desarrollo inmobiliario más grande de los Estados Unidos.Rosso participó a través de video-conferencia de Expo Inversiones Rosario 2017 de un panel dedicado a las inversiones inmobiliarias en el exterior que completaron Damian Tabakman, rector de EN Real Estate y presidente de la Asociación Argentina de Profesores y Consultores de Real Estate (APPI), y Luis Borsari, Director General de turismo de Maldonado (Uruguay).Rosso volvió a recalcar algo que se escuchó a lo largo de la expo y es que el rumbo del gobierno sumado al clima de negocios serán factores que crearán un boom de nuevos proyectos en Argentina. The Related Group, uno de los principales players de la Florida (Estados Unidos) cuenta con 70 proyectos en ejecución, y después de una década de mirar al país y abstenerse, también ha puesto un pie en Buenos Aires, más allá de la alta carga impositiva y problemas de la estructuración de negocios que según Rosso "deberían resolverse a la brevedad".The Related eligió Puerto Madero para su primer complejo en la Argentina, que abarca dos torres residenciales de 30 pisos y un hotel cinco estrellas. La compañía tiene pensado apostar a proyectos high end y también en emprendimientos para la clase media y media alta. "A medida que sube el valor de la propiedad usada empieza a tener sentido construir para vender", explica.Este clima positivo sólo se ve empañado por los altos impuestos y costos de construcción que tiene Argentina con respecto a otros países recalcó.Luego fue el turno de Luis Borsari quien comenzó su disertación con un video promocional de Punta del Este que resultó realmente tentador desde todo punto de vista. "No les estoy diciendo que no tienen que invertir en Argentina y vengan a Uruguay, pero sí les ofrezco una canasta más para hacer una buena y certera inversión", dijo al terminar la promoción audiovisual.Todos los cañones apuntaron a la ciudad estrella de la costa uruguaya, Punta del Este, en el partido de Maldonado, y según el propio Borsari se han estado llevando adelante ajustes en la esfera política y económica de la zona para que vuelvan las grandes inversiones, a través de ventajas impositivas e incentivos departamentales y nacionales.Y es que Punta del Este tiene todo lo que un paraíso tiene que tener: fluida accesibilidad, belleza natural, infraestructura de servicios de primer nivel y seguridad, ofreciendo una armoniosa calidad de vida."La combinación perfecta es comprar una propiedad y alquilarla durante enero" aconsejó, explicando que esta jugada "te permite bancar todo el año y disfrutarlo, e incluso quedarte con dinero extra".El video con imágenes y sonidos de la hermosa ciudad costera dejó a más de uno sacando cuentas en sus apuntes y Borsari se adelantó a la pregunta indicando que para obtener un préstamo hipotecario en Uruguay sólo hay que tramitar la ciudadanía y que esto es algo "relativamente sencillo".A modo de cierre, y marcando el contexto de estas ofertas, Damian Tabakman volvió a insistir que hoy por hoy "mandan las Lebac y con esas tasas es muy difícil competir y generar interés de invertir en otra cosa", pero se mostró convencido de que esos valores tenderán a normalizarse."Lo que todo inversor inteligente tiene que hacer es anticiparse, verla antes que la vea el resto" dijo para luego asegurar que la inversión inmobiliaria es y será, a largo plazo, siempre una inversión segura.