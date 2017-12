Detuvieron e imputaron al hermano mayor de Messi por portación de arma de guerra

El fiscal de Flagrancia José Luis Caterina ordenó la detención e imputó a Matías Messi por el delito de portación de arma de fuego de guerra, luego de que una pistola calibre.380 fuera encontrada en la embarcación en la que el joven de 35 años fue hallado ayer en aguas del río Paraná.

En declaraciones a la prensa esta tarde, Caterina dio detalles de cómo se lo encontró a Matías Messi en su lancha y al respecto señaló que "hay referencias de que llega trasladado o acercado por una tercera persona, con la embarcación trasladada por alguien que lo remolca, como una gauchada. Pero después, cuando se busca a esta persona, que está identificada y que se la busca como posible víctima de un accidente fluvial, no se la puede localizar de ninguna manera. Después, al descubrir el arma el temperamento tiene que variar porque no puedo tomar declaración en carácter de testigo a una persona a quien tengo bajo la probabilidad como autor sospechoso de un delito".

Consultado sobre si quien lo había ayudado había dicho cómo había encontrado a Messi explicó que "eso es materia de investigación pero no habría sido testigo presencial de un accidente. Su tarea fue remolcar".

Al preguntársele si la cantidad de sangre encontrada es compatible con las lesiones que había sufrido Messi el fiscal dijo que "eso es aventurado por dos cuestiones. Primero que está todo en pericia de laboratorio. Esto es común, encontrar algo que parece que es sangre y no lo es. Pero por las imágenes que traje de la PDI da la impresión de ser sangre, y de serlo es obvio que hay manchas por todo lados".

"Al señor Matías Messi se lo investiga, se lo imputa y en definitiva lo he detenido por un delito que estimamos de peligro concreto como es la portación de un arma de fuego de guerra, en un contexto sospechoso. Pero no podemos ir más allá en cuanto a suponer otra cosa, son conjeturas", aclaró luego Caterina.

El fiscal se refirió luego a las pericias realizadas a la pistola encontrada y sobre el tema señaló que "la pericia hoy por hoy para lo que es un hecho de portación de un arma son las declaraciones testimoniales y la aptitud para el disparo del arma, que se confirmó hoy en Balística. Delante nuestro abrieron el arma y se confirmó que a nivel, no de carga automática porque el arma tendría una falla en el cargador, pero sí con inserción de proyectil directamente desde la recámara, el arma sin duda alguna tiene aptitud para el disparo".

Acerca de cuándo sería la audiencia imputativa a Matías Messi el funcionario judicial indicó que "en función de que está detenido la idea es que haya una audiencia imputativa de este delito, salvo que haya una situación que impida este proceso. Pero al tener el arma peritada, desde el momento que se formaliza si detención hay que contar 48 horas. Lo que a mí me interesaba era saber si estaba en condiciones de declarar porque si no había que suspender la imputación, pero manteniendo la detención. Pero me están diciendo que estaría en condiciones de hacerlo".