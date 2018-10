Con las ganas . Ruben tiene una lesión muscular y no estará ante Patronato y Newell's.

Con las ganas . Ruben tiene una lesión muscular y no estará ante Patronato y Newell's. Sebastián Suárez Meccia

Edgardo Bauza no anduvo con rodeos cuando Ovación le consultó si Marco Ruben llegaba al clásico del próximo jueves 1 de noviembre ante Newell's, en cancha de Arsenal y por los cuartos de final de la Copa Argentina. El Patón respondió con un rotundo y claro "no". Luego se oficializó que el capitán presentó en la práctica del jueves una molestia en el isquiotibial derecho. Por ese motivo se decidió hacer un serie de estudios por imágenes y que más tarde arrojaron como saldo que sufre una lesión muscular grado I de bíceps femoral. Pasado en limpio, el atacante canalla recibió ayer, justo en el día que cumplió 32 años, la peor noticia: no podrá estar en el derby copero, que podría haber significado además el último en su paso por el club. El tiempo de recuperación oscilará, en principio, entre una semana y diez días. Pero todo dependerá de la evolución diaria que acuse el profesional.





Bauza definió al atacante canalla como "un jugador importante por lo que es, un referente. Pero las lesiones aparecen. Ayer (jueves) apareció con molestias y se le hicieron estudios. Debemos cuidarlo una semana porque hay riesgo de desgarro. No queremos que se agrave y luego tengamos que tenerlo afuera tres o cuatro semanas", indicó el entrenador auriazul.





El parte médico oficial indica que "Ruben tiene una lesión muscular grado I de bíceps femoral". En general se apela a esta definición específica cuando aparece un poco de edema en la zona afectada o hay una lesión microfibrilar. Es decir, algo muy chiquito que no llega a hacer un desgarro. Pero a la vez todo se basa en una cuestión de tamaño o término, aunque la fisiopatología es la misma.





Si bien Bauza indicó además que tiene como mínimo una semana de recuperación, la realidad del tiempo de recuperación quedará al desnudo cuando regrese a los campos. Es que los facultativos del fútbol argentino suelen emplear ciertas terminologías para no andar aclarando demasiado, esa es la realidad.





Con respecto al capitán hay que aclarar que tiene una lesión muscular. Lo que no se constató es si tiene un poco de edema o tiene inflamada la zona. En ese caso, según especialistas, el futbolista podría jugar.