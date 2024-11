Ana Dobson y otra incursión en el género fantástico

En la contratapa de la obra, Juárez analiza el texto: “Seguramente hay otros autores que usan el género fantástico como trampolín para llegar a las profundidades donde Ana Dobson incursiona con tanta comodidad. Es que no hay especulaciones en el momento de la creación. La curiosidad me ha llevado a interrogarla al respecto mientras leía estos cuentos. Intentar conocer los orígenes de sus historias es como pretender saltar la barrera de fascinación frente una obra de Dalí e intentar otra cosa más allá del disfrute. Seguramente con el tiempo vendrán interpretaciones y con certeza alguna de ellas será acertada. Pero hoy, aquí, en la ‘cocina’ de esta nueva obra, mi sugerencia es pensar que la lectura de estos textos es la herramienta, el ‘ticket to ride’ para transitar estas ensoñaciones.