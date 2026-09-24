Condenan a 10 años de prisión a un hombre por grooming y abuso sexual de una adolescente

Juan José Ortiz, de 57 años, recibió esa pena en un juicio por llevar a su casa bajo engaños a una chica de 14, abusar de ella y obligarla a compartir fotos íntimas

Un hombre de 57 años fue condenado a una década en prisión por hechos de abuso sexual y grooming —acoso y manipulación sexual por medios digitales— que tuvieron como víctima a una chica de 14 años.

La pena se dictó al término de un juicio por esos hechos ocurridos tres años atrás , cuando el acusado trasladó bajo engaños a la menor a su casa en la localidad de Piñero, abusó de ella y luego le exigió el envío de imágenes íntimas. Los delitos fueron cometidos bajo constantes amenazas.

El caso se debatió en un juicio oral iniciado el lunes, que concluyó pasado el mediodía de este jueves, en el Centro de Justicia Penal. El juez Mariano Aliau condenó a 10 años de prisión al acusado Juan José Ortiz como autor de los delitos de producción de imágenes de abuso sexual infantil o de representaciones de genitales de las infancias, amenazas y abuso sexual con acceso carnal .

Reconstrucción

La acusación estuvo a cargo del fiscal Aurelio Cicerchia, quien había requerido en sus alegatos 13 años de condena. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos que realizó la fiscalía, el 18 de octubre de 2023 Ortiz trasladó mediante excusas a la chica hasta su vivienda, en Piñero. Una vez allí, nuevamente bajo pretextos engañosos, le vendó los ojos y abusó sexualmente de ella, a quien amedrentó para que no contara lo sucedido.

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Un mes más tarde, en el transcurso de noviembre de ese año, contactó a la víctima por celular y le exigió que le enviara fotos íntimas. Luego manifestó amenazas de muerte y le advirtió a la víctima que si hablaba de lo ocurrido les haría daño a sus familiares. La chica finalmente denunció los hechos, de los que se reservaron otros detalles en salvaguarda de su integridad y que desembocaron en la condena de este jueves.