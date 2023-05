Se erigió en el comodín preferido de Miguel Russo. En una pieza fiable. Juan Komar está revirtiendo la pálida imagen que exhibió en su etapa inicial en Central. El experimentado entrenador hizo eje en el defensor ni bien retornó al club y comenzó a elaborar un plan de recuperación. No solo comprendió que el exTalleres era un jugador potable sino que además tuvo en claro que como patrimonio institucional debía revalorizarlo para poder ponerlo otra vez en valor y consideración deportiva. Fue así que en lo que va de la Liga Profesional está teniendo participación activa cada vez que el DT hace un retoque en el fondo. Sea para reforzar o reemplazar alguna figurita. El presente indica que este miércoles saldrá en la foto principal cuando el canalla debute en esta nueva edición de la Copa Argentina ante Central Norte de Salta, por los 32avos de final. El cuerpo técnico auriazul evalúa con muchísima atención preservar a Carlos Quintana, pese a la evolución que mostró el jugador en las recientes prácticas. Como el Pelado no se recuperó de la lesión en el hombro derecho, en Arroyito no están dispuestos a exponerlo a una posible lesión mayor. Por lo tanto, quien estará desde el vamos en San Nicolás será el rubio zaguero central. El mismo que cada vez que está en campo suma votos de confianza a nivel interno y externo.