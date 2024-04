Caso Juan Pedro Aleart: "La prescripción no hace más que castigar a la víctima"

Consultado por La Capital , el ex juez federal y presidente de la Asociación Civil de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales (Aeva) , Carlos Rozanski , consideró que "la prescripción no hace más que castigar a la víctima ". Consideró que eso sucede por "la formación dogmática de quienes toman las decisiones". En ese marco, apeló a la legislación internacional, que en caso de la Argentina tiene rango constitucional, para afirmar que estas normativas "garantizan que estos hechos denunciados no queden impunes".

"Lo fundamental más allá de la legislación argentina, la legislación internacional a la que adhiere la Repúbica Argentina y que está la Constitución Nacional, fundamentalmente la Convención Internacional de los Derechos del Niño y convenciones de derechos humanos que tienen en cuenta las víctimas, son las que garantizan que estos hechos sean sancionados, no queden impunes. Esa es la garantía que la protección integral, que es el principio recto de los derechos del niño, le da a las víctimas", detalló el jurista en el diálogo.

Las leyes nacionales e internacionales

Una de las normativas nacionales -explicó el experto- es la llamada Ley Piazza, una reforma al artículo 63 del Código Penal Federal Argentino que establece en relación a los plazos de prescripción de los delitos de abuso sexual en la infancia deben empezar a computarse a partir de la mayoría de edad del denunciante. La otra es una reforma realizada en 2015 que establece que los plazos de la prescripción corren a partir del momento de la denuncia y que fue impulsada desde el Congreso por la diputada nacional Sigrid Kunath.

Así y todo Rozanski apuntó que "la cuestión fundamental y de fondo, que debe conocerse, está marcada por las normativas internacionales", ya que consideró que la prescripción "no hace más que castigar a la víctima porque no pudo denunciar y es lo que muchas veces pasa en la práctica porque lo que prima es la formación dogmática de quienes tienen que tomar las decisiones, y no hay una plasticidad mínima y necesaria que de valor al concepto de protección integral".

El jurista indicó que hay países, como Suiza e Inglaterra, donde las causas de abuso son imprescriptibles, lo que también sucede en la mitad de los Estados de Estados Unidos. En otros, como España, organizaciones y redes de víctimas reclaman este cambio de normativa frente hechos cometidos durante su infancia por sacerdotes dentro de organizaciones y escuelas religiosas.

Juan Aleart ha sido muy valiente en contar la pesadilla que ha vivido en su familia. La Justicia declaró prescriptas las causas de abuso, pero estamos apelando a la Corte Suprema de Santa Fe.

Lo cierto es que en la Argentina la Corte Suprema de Justicia de la Nación tenía hace un año atrás al 15 causas que esperan una definición respecto de la prescripción de las causas, un número que Aleart elevó a 17 este mismo jueves durante su denuncia pública.

Lo que debe definir el máximo tribunal de Justicia es si las denuncias de abusos sexuales previas al 2015, que fue el momento de la última reforma deben ser consideradas prescriptas o pueden avanzar. Muchos de estos recursos extraordinarios fueron ingresados desde 2018, pero desde entonces se espera la definición de los ministros que la integran.

La prescripción y el tiempo de la víctima

En el marco de su opinión a favor de la imprescriptibilidad de las denuncias de abuso, Rozanski puso en cuestión otro factor fundamental que es el tiempo de víctima para poder denunciar.

"Lo que es característico de estos casos y que no es difícil de entender es que la víctima muchas veces no está en condiciones de denunciar porque es pequeña, porque está sufriendo o tiene bloqueado el hecho y no tiene posibilidad de expresarlo, entonces el Estado no puede decirle joróbese y ya está", recalcó el jurista.

Además, consideró que la prescripción "no hace más que castigar a la víctima porque no pudo denunciar".

Rozanski indicó además que se trata de un delito "donde claramente existe una situación de poder extremo sobre la víctima y además con mucha frecuencia se da un lugar de poder en la sociedad", y agregó: Estamos en un nivel de evolución jurídica en la Argentina no lo correcto el que no quiere".

