Caso Antonini Wilson: Echegaray rechazó las acusaciones en su contra

“Yo no hice ni dejé de hacer nada, no di nunca una instrucción” , aseguró Echegaray al prestar declaración indagatoria en una nueva audiencia del juicio que se le sigue junto a otros exfuncionarios y agentes de la Aduana por este hecho.

Echegaray reiteró que esa madrugada dormía y no escuchó llamadas si es que las hubo. “Yo tomo conocimiento de los hechos después de que se hizo todo, ninguna conducta puedo haber desplegado para encubrir nada. No di ninguna instrucción a ningún funcionario”, dijo en relación a uno de los cargos que se le imputan.

Por otro lado, recordó que de manera posterior lo llamó otro imputado en este juicio junto con él, el extitular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) Claudio Uberti para referirle que él había viajado en el vuelo privado con Antonini Wilson.

“Obviamente me llamaba por el impacto político que podía tener el procedimiento”, recordó. Y agregó el diálogo con uno de los imputados en la causa: “Mirá, hay un sumario por una infracción a un ciudadano venezolano”, al tiempo que aseguró que “ahí terminó la conversación”.

En cuanto a otro de los cargos por el que es juzgado, omisión de denuncia, Echegaray reiteró que no tenía que denunciar nada porque se trató de una “infracción” al Código Aduanero, el intento de ingreso de dinero sin declarar y así se tramitó en el organismo.

“Era una infracción, no encuentro elemento alguno que me diga que yo tendría que haber denunciado. No hay un solo documento, una sola declaración, ningún mail ni elemento ninguno administrativo que de cuenta de que yo me tenga que venir a defender de que di instrucciones”, evaluó.