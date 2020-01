Un táctico para entrar en sintonía

El DT con el once titular.

Cada vez resta menos para que arranque la Superliga. Diego Cocca lo sabe. Por eso en la práctica matinal de ayer se dedicó gran parte de la sesión a dar indicaciones tácticas. En el ensayo que realizó el equipo titular ante los suplentes hubo algunos puntos salientes. El entrenador apeló a la lógica y le invirtió los roles a Emanuel Brítez y a Facundo Almada. Al ex jugador de Unión lo ubicó por primera vez como lateral derecho, mientras que el juvenil dejó de marcar la punta para jugar de primer marcador central. Eso hizo que Diego Brítez se corriera unos metros y sea el segundo central. La otra variante fue el reingreso de Lucas Gamba por Alan Marinelli. El ex Huracán ocupó la banda izquierda de los volantes (ver infografías). De no mediar imponderables, el técnico canalla ya tiene la alineación que jugará hoy a las 9 el amistoso contra Boston River y que el 24 recibirá a Huracán en el reinicio de la competencia.

Los once titulares que mostró Cocca en el rato de fútbol que ordenó ayer temprano en la cancha principal del country de Arroyo Seco fueron los siguientes: Mauricio Maslovski; Emanuel Brítez, Facundo Almada, Diego Novaretti y Nicolás Colazo; Fabián Rinaudo y Emmanuel Ojeda; Ciro Rius, Diego Zabala y Lucas Gamba; Marco Ruben. El juvenil Maslovski estuvo entre los titulares porque Ledesma se entrenó aparte (ver página 3). En tanto, la última línea mostró otra fisonomía con respecto a lo que venía plasmando el entrenador. No tuvo mucho trabajo, pero entre Brítez y Novaretti trataban de ordenar a cada instante al pibe Almada.

Con respecto al mediocampo, lo saliente fue el buen funcionamiento que mostró Rinaudo en el rol de volante tapón. Fue de lo mejor del conjunto canalla. Ojeda se dedicó a distribuir unos metros más adelante. En tanto, Ciro Rius sigue siendo una pieza clave en materia ofensiva por la derecha. A la vez, Diego Zabala estuvo virtualmente parado en el medio, mientras que Gamba, quien se recuperó de una mialgia en el gemelo izquierdo volvió al equipo.

El delantero canalla sacrificó su función natural para volcarse a ser un extremo izquierdo. Ayer tuvo poco peso y poca participación en el juego. En tanto, Marco Ruben fue el único punta en una sesión que no tuvo muchas emociones, pero que hoy buscará ante Boston River soltarse un poco más para llegar de la mejor manera al reestreno de la Superliga, el próximo viernes 24 en el Gigante ante Huracán.