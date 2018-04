Tres hipócritas mosqueteros

Fuente de guerras y de todo tipo de conflictos, de aduanas, de represión a inmigrantes y salvajadas de toda clase son las fronteras, esos límites impuestos por los Estados que utilizan su monopolio de la violencia –sus fuerzas armadas y policiales– para imponerse dentro de territorios caprichosamente establecidos. Y más salvajes son los conflictos cuanto más autoritarios son los "gobernantes", como los mosqueteros que hoy tenemos: Trump, Putin y Xi Jinping. Los mismos tres que ahora se enfrentan –y lo pagan los ciudadanos comunes– por los supuestos ataques químicos en la ciudad siria de Duma, otra más de sus hipocresías. Sin dudas es espantoso ver civiles muriendo debido a gases tóxicos, pero acaso, ¿las muertes por misiles son válidas? No vale morir intoxicado, ¿pero sí destrozado por un misil? La revista Foreign Policy –¿estará financiada por fabricantes de armas?– "sugirió" una acción militar a gran escala contra Damasco. En una nota, recuerdan que el ataque anterior –el lanzamiento de 59 misiles Tomahawk contra la base aérea de Shairat en abril de 2017 después del supuesto uso de gas sarín en Jan Sheijun– "ha sido ineficaz" ya que la base fue reutilizada al día siguiente y "no previno otros casos de uso de sustancias tóxicas". O sea, estos mismos torpes que promueven la violencia reconocen que no ha tenido éxito, pero, insólitamente, dicen que no ha sido exitosa por ser demasiado débil. "EE.UU. debería atacar una lista más amplia de blancos...", dicen. Por cierto, Washington procede sin que le importe la opinión del Consejo de Seguridad de la ONU, otro organismo (multi) estatal, ineficaz y burocrático que en nada ha contribuido a la paz sino más bien, al contrario. Por otro lado, el artículo hace una referencia a un conflicto mayor con Rusia, ya que Putin es aliado de Siria. Lo cierto es que Trump contaría con el apoyo de Francia y el Reino Unido mientras que podría empujar al Kremlin a una relación más estrecha con Beijing reeditando la "Guerra Fría" que sirvió para repartirse el mundo entre dos bloques. Además, Washington planea nuevas sanciones económicas contra Rusia que se suman a las que ya adoptó contra 38 individuos y entidades rusas por la presunta intromisión de Moscú en Ucrania y en varias elecciones occidentales, y su apoyo al gobierno sirio. Entre las empresas sancionadas están la exportadora rusa de material bélico Rosoboronexport, el gigante del aluminio Rusal, los conglomerados Russian Machines, Basic Element, la empresa automotriz GAZ y otras. Los activos de estas personas y empresas bajo jurisdicción estadounidense quedan embargados y las transacciones financieras con ellas, prohibidas. Pero estas sanciones, además de despertar represalias de Putin, serán claramente negativas para el mismo mercado americano. En fin, pretender que el Estado, el monopolio de la violencia –cuando la ciencia ha demostrado de manera concluyente que la violencia sólo destruye– puede solucionar un problema es quizás la mayor hipocresía que hoy vivimos. Y, por cierto, el sofisma más grande en el que está basada esta sociedad decadente es forzar el cobro de impuestos –encarcelando a los "evasores"– porque el Estado necesitaría de esos fondos –el trabajo de las personas– para malgastarlos, por caso, en una de las corrupciones más notorias: el asistencialismo, enseñarles a las personas que pueden vivir gratis sin crear nada a cambio.

Alejandro A. Tagliavini

Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California

Incumplimiento de la empresa Arnet



Desde el 1º de febrero pasado estoy esperando la conexión de línea e internet con esta empresa. Mas de 21 reclamos, denuncias en el Enacom y Defensa del Consumidor. Ayer fue la cuarta visita que me cancelan, nadie me da una explicación, o cada uno que me atiende me dice algo distinto. ¿Cómo puede ser que nadie regule, controle o sancione? Somos rehenes porque en esta zona, como en muchas otras, es la única empresa que brinda dicho servicio. Es una vergüenza.

Sebastián Bayot







Y un día volvió Carta Abierta, ¡ufa!



¿Eran necesarias tantas líneas llenas de palabras altisonantes, redundantes, rimbombantes, igual que antes? ¿Todo eso para concluir en lo mismo que concluyen quienes todos los días están elucubrando cómo o de qué manera se puede desestabilizar al gobierno que eligió el pueblo un 22 de noviembre de 2015? Que lo ratificó dos años después y como para que no quedaran dudas de "qué es lo que no quiere más" terminó derrotando a "la más convocante", que es Cristina con un candidato desconocido (con perdón y el mayor respeto por el señor Esteban Bullrich, su verdugo electoral). De lo único que no se vuelve, se ha dicho ya muchas veces, es del ridículo. Basta ya, señores de Carta Abierta. Pónganse a trabajar para el país que habitamos todos. Pero en serio, no paparruchando.

DNI 23.462.857



N. de la R: Después de un año de silencio, la agrupación de intelectuales kirchneristas "Carta Abierta" elaboró un extenso texto titulado "La medida de lo humano", con críticas al gobierno nacional y en defensa de Cristina Fernández de Kirchner, que fue publicado en un matutino porteño.







Defender la democracia



No improvisan. Vienen por todo. El retroceso de derechos que quieren llevar adelante y el saqueo sobre nuestros países saben que sólo cierra con un régimen autoritario. No tienen problemas en pisotear el estado de derecho, vulnerar las más elementales libertades y garantías civiles, reprimir, matar y ahora atentar contra uno de los pilares de la democracia interviniendo el partido político más importante de la oposición. No es sólo acá. La detención de Lula en estos días forma parte de la misma estrategia. Es un plan continental que busca disciplinar a nuestros pueblos, proscribir políticamente a las mayorías y frenar la reconstrucción de los proyectos populares y democráticos en la región. Frente a esta realidad, es necesaria la más amplia unidad social y política, la solidaridad plena, activa y sin fisuras, el estado de movilización de todas las fuerzas políticas democráticas y populares, para frenar el avance autoritario del revanchismo oligárquico que encabeza Macri y no dar ni un paso atrás en la posibilidad misma de seguir viviendo en democracia.

Sebastián Artola

Congresal provincial Partido Justicialista de Santa Fe







Ahora los supermercados (II)



Lo bueno de poder tener otra visión y, por este medio, poder contestar a gente verdaderamente insensible, a la cual no le interesan para nada los despidos y el no pago del 100 % de las indemnizaciones por la cual el actual gobierno ya les firmó para que el supermercado Carrefour tenga las herramientas para rebajararlas a piacere. Le cuento que en su relato de la carta publicada el martes 10, señor Miguel Globerto, de la anterior pesada herencia dicho supermercado tuvo ganancias y lo que usted propone, que los despedidos se pongan un kiosquito o maxikiosco, tenga memoria. Ya lo hemos pasado generando mayor pobreza, por eso el Estado sí tiene que hacerse cargo de sus malas políticas ya que a través de sus tarifazos, tremendos, y desmedidos aumentos, contribuyen al cierre de tantísimos negocios.

Guillermo Scavino

DNI 18.501.206







Necesitamos ayuda en forma urgente



Mi hijo y yo, lamentablemente, nos quedamos sin visión. La que suscribe por visión subnormal a raíz de una maculopatía, y mi hijo por dos accidentes de tránsito. El sistema de asignación de viviendas de Rosario no adjudica la misma aunque estoy inscripta desde hace décadas. Enfrentamos un alquiler pero no tenemos entradas ya que mi solvencia era el trabajo de mi hijo, el cual por su condición no le es posible desarrollar. No cobra beneficio alguno, estoy iniciando los trámites. Necesitamos una vivienda, hay tantas casas vacías en esta ciudad y tanta gente como nosotros. Estado, necesito que mi derecho habitacional se haga presente.

Viviana Fernández

DNI 22.244.548







Ruidos molestos a toda hora en la UNR



Anteayer, y por enésima vez, luego de haber llamado a la GUM en innumerables ocasiones, y habiendo hecho notas junto a vecinos, me presenté en la sede de la UNR, en calle Maipú 1065, para pedir que cesen los ruidos molestos de máquinas y gritos permanentes de los albañiles que trabajan en ese edificio. Esta situación hace inconvivible e irritante el día a día, que desde el mes de enero pasado debemos tolerar de lunes a sábado, sin ningún tipo de explicación ni descanso por una obra que se suponía sólo iba a implicar colocación de aires acondicionados. Aún existiendo el antecedente de la queja colectiva, en donde ancianos y familias enteras con bebés no tienen un minuto de descanso. Esta alta casa de estudios desoye todo tipo de reclamo y denuncia. Es una falta de respeto y de valores asociados a la convivencia ciudadana.

DNI 42.129.342