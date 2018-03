Qué es la sororidad

Se escucha mucho últimamente. Sororidad es un término que da cuenta de un pacto ético, social y emocional entre las mujeres. Que pretende reflejar que juntas somos más poderosas, más fuertes, que es mejor si nos tratamos como hermanas y no como enemigas, tal como lo explica la escritora y psicóloga Valeria Sabater.

El término tiene varias décadas pero es una novedad para muchos y muchas. "La sororidad nos permite recobrar nuestro poder como mujeres que se nutren a sí mismas y que nutren a las demás. Somos dadoras de empatía, receptoras de hermandad, de un vínculo donde juntas somos mejores que en soledad", destaca Sabater.

La palabra tiene un significado político y reivindicativo.

Fue la antropóloga mexicana Marcela Lagarde quien acuñó en los últimos años el término para describir la situación de las mujeres en Ciudad Juárez, y es ella una de las principales referentes en la defensa de la sororidad.

"Es una dimensión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo. Es una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y la alianza existencia y política (...) con otras mujeres para contribuir con acciones específicas a la eliminación social de todas formas de opresión y al apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y el empoderamiento vital de cada mujer", describió la experta.

Frances McDormand, la mujer que se llevó el Oscar a la mejor actriz el domingo pasado, protagonizó un claro ejemplo de sororidad cuando subió al escenario y dio un encendido discurso. "Estoy hiperventilando. Si me caigo recójanme, porque tengo cosas que decir". Una vez que cumplió con los agradecimientos de rigor, la mujer, que asistió a la ceremonia sin maquillarse (un look que elige siempre), invitó a sus compañeras nominadas a levantarse para recibir un aplauso de todos los presentes, protagonizando un momento de sororidad femenina. "Si me hacen el honor, por favor, todas las mujeres nominadas en cada categoría pónganse en pie conmigo. Las actrices, las cineastas, las productoras, las directoras, las escritoras, las compositoras, las diseñadoras... ¡Vamos!". La foto y los videos reflejando el momento dieron la vuelta al mundo.

