Los números del Cyber Monday

Esta promoción comercial es una gran estafa a la buena fe los compradores, que ingenuamente caen en la trampa de los grandes descuentos que “supuestamente” se ofrecen. Lo pude comprobar, ya que me interesaba adquirir un colchón, por el cual me pedían $ 1.000.000, pero lo tenía rebajado a poco más de $ 500.000, lo fui siguiendo durante una semana y cuando entré a Cyber Monday, esperando encontrar un descuento mayor, no solo veo que no existe, sino que el mismo precio fue aumentado, o sea una mentira grosera, lo mismo me pasó con otros productos, cuyos precios son los mismos, incluso algunos más caros. Hasta cuándo van a seguir engañándonos con falsas ofertas y aprovechándose de la ingenuidad del comprador.