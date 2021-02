La paparruchada de las vacunas VIP

Hace unos meses la vacunación no era segura, la rusa no la quería nadie, todo era un negocio. Entonces muchos políticos del actual gobierno, incluido el primer mandatario tuvieron que dar el ejemplo y fueron los primeros en vacunarse. Los antivacunas dijeron que todo era una propaganda, una simulación, que al presidente le habían puesto suero fisiológico, que ni locos se vacunaban. Hoy todos quieren vacunarse, y los que en un principio se atrevieron ahora son delincuentes perseguidos por fiscales, que en vez de ocuparse de investigar a quienes se enriquecieron con los 50 mil millones de dólares de deuda que se generó en cuatro años están tras los que ahora se aplicaron la vacuna sin que les correspondiera. Por favor, si a nadie le escapa que es todo política. No justificó para nada lo que hizo el ex ministro Ginés González García, en dar la posibilidad de vacunarse a gente que no les correspondía, pero creo que con ser retirado del puesto, era suficiente, lo demás es puro circo, de los mismos que antes fueron anticuarentena y por supuesto, el periodismo. Lo más lamentable es que en esta paparruchada esté involucrada la Justicia.