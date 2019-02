¿Dónde está la Vírgen?

Estaba ahí iluminando ese paseo y alegrando a hombres, mujeres y niños que se detenían a contemplarla. Hago caminatas por la costanera desde el tramo que va de bulevar Oroño hasta bulevar Avellaneda desde hace varios años. Aquí hay que destacar que esa parte de la costanera fue embellecida, totalmente verde, ideal para pasear y hacer caminatas. Hace cinco o seis meses justamente sobre la senda que va pegada a la costanera apareció la hermosa imagen de la virgen de Fátima totalmente construida de material de alrededor de 40 a 50 centímetros, resguardada y protegida por un cerramiento de vidrio. Después del paréntesis de fin de año volví a las caminatas en febrero y la sorpresa es que Fátima ya no estaba. Qué habrá sucedido, preguntaba. ¿La habrán secuestrado y desaparecido como a Maldonado, como declama ese imponente mural en la céntrica esquina de Rioja y Balcarce? ¿Con el consentimiento del gobierno municipal, socialista, agnóstico y progresista? ¿Y la Justicia? La Justicia dice que Maldonado se ahogó. Lo cierto es que María de Fátima había desaparecido de ese lugar y nadie sabía lo sucedido. Preguntando, alguien me dio una pista de certeza. Esa imagen la trajo un vecino de los edificios de Parque Norte y la colocó prolijamente en ese lugar, quizás en agradecimiento por un favor o por una señal de la virgen. Al parecer hubo una denuncia policial con el cargo de que no puede haber una imagen religiosa en un paseo público. Entonces vino la policía, eso dijeron los vecinos, y se la llevaron y que ahora debe estar en alguna comisaría de Rosario detenida, secuestrada. Entonces, qué sucede con la imagen de la virgen de Monserrat que está frente al cementerio El Salvador, sobre avenida Pellegrini, con una altura de aproximadamente 3 a 4 metros. Imponente. Según lo visto en ese caso está todo bien. ¿Saben por qué? Porque no molesta a nadie, todo lo contrario. Esos vecinos dicen que la denuncia la habría hecho un personaje poderoso de mucha fortuna y muy influyente. ¿Afortunado? Todo bien, aplausos, pero que no se olvide ese tal de la sentencia bíblica que dice: Tendrán de todo y no tendrán nada.

Víctor Avellaneda

Despedimos a un entrañable amigo

El miércoles 13 de febrero nos dejó Jorge Alfredo Nuñez. Jorge, para muchos; el Negro, para otros; "Lechuga" para los alumnos del secundario, muchos de los cuales lo habían invitado a sus despedidas y fiestas de casamiento. Querido por todos. Alegre, solidario, comprensivo, respetuoso, buena persona, responsable desde su trabajo en la portería del Colegio San José. Todos los que lo hemos conocido y tratado durante tantos años, nos entristecimos con la noticia. Sabemos que por haber trabajado en una Casa Salesiana, estará ya en los brazos de María Auxiliadora y Don Bosco. Hasta siempre, querido compañero y amigo de tantas tareas compartidas. Siempre te recordaré con mucho cariño.

María Elisa Horazi de Trucco



Una frase desacertada

En un reportaje al diputado Marcos Cleri, La Capital (10/2), dijo: "La ciudadanía quiere volver a Cristina porque con ella elegía qué comer". Esta frase repudiable, grotesca y ridícula, es una ofensa, una agresión a todos los ciudadanos de bien, decentes y honorables que sufrieron el saqueo serial del gobierno más corrupto de la historia, cuya banda manejada por "la jefa", a través de "rosaditas", bolsos voladores, camiones de dinero hacia el sur y El Palomar, donde aviones cargados de dólares iban al Uruguay producto del lavado de dinero de obras cobradas y no realizadas, coimas, sobreprecios y contrabando, dejó al país arrasado. Hoy, decenas de siniestros personajes (funcionarios, políticos, sindicalistas) de la banda van desfilando como un resabio trágico hacia Comodoro Py. No sé si el diputado integró la banda, pero como aprueba todos los múltiples delitos cometidos, debe ser cómplice y responsable, por lo tanto es parte de todo ese desastre nacional, del que se necesitarán décadas para recuperar el país y ganar la lucha contra los narcos y los delincuentes que ellos promovieron a través del garantismo criminal.

DNI 6.347.664



Para que todos sepan

Sepan todos que el gobierno popular que tenemos, el de Mauricio Macri, haciendo una muestra más de atropello hacia los jubilados, no sólo no actualizó nunca lo que habían prometido sobre el mísero 15 por ciento del IVA que nos devolvían por comprar con débito, sino que ahora directamente dejaron sin efecto el pago de esta miseria, para que se note más aún la miseria en nuestros bolsillos.



Alberto González

DNI 6.065.424