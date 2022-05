Censo racista

Hice el censo. Lo primero que te preguntan es si al nacer te anotaron como “varón-mujer-otro”. Cuando naces no te anotan en “otro”. Eso viene después, y si la persona lo quiere. Avancemos. Preguntan si descendés de “negros o africanos”. En realidad, todos descendemos del primer homínido africano. Y quisiera creer que el que hizo el censo, al poner africanos, incluyó mentalmente a los descendientes de egipcios, marroquíes, españoles de Melilla y judíos de Tanger. Tengo algo de eso en la familia pero como no soy descendiente directa puse no. Luego te preguntan si descendés de originarios. Yo con cinco generaciones de argentinos a la espalda me siento originaria, no tengo otra tierra. Pero se supone que preguntan si descendés de los que vivían antes de la Conquista. En mi familia está la rama criolla, que sí es mezcla de español y originario, pero como no son directos puse que no. Ahora bien, en mi familia, como en todas, hay mezcla. Tengo judíos rusos (ahora resulta que eran ucranianos), españoles, italianos, criollos, alsacianos y alguna patita de ADN gitano. Creo que en general todos los argentinos somos así. ¿No suena, entonces, medio racista este tipo de preguntas?