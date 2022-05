Características del macrismo

La presente es otra visión de lo opinado en “Cartas de lectores”, publicada el 4 de mayo pasado bajo el título “Requisitos para ser kirchnerista”. Créase o no, quien suscribe no está alineado en ninguno de estos bandos nefastos. Al amparo de esa premisa, van estas caracterizantes del macrismo: 1. Intento fallido (“si pasa, pasa”) relativo al nombramiento de ministros de la Corte nacional mediante decreto. 2. Persecución a jueces cuyos fallos no satisfacen determinados intereses (“esto no es lo acordado”, expresó el ex presidente). 3. Protección judicial a “los aliados”, garantizada por jueces ímprobos, magistrados campeones del delito de prevaricato. 4. Desprecio por los derechos humanos (“el curro de los derechos humanos…”). 5. Anuncios de inmediata recuperación económica (“en seis meses vienen las inversiones…” ), devenida en una de las gestiones más ruinosas que se recuerden. 6. Desdén por la educación pública, restándole apoyo. 7. tutela a los “amigos” que se niegan a comparecer ante la Justicia. “Pepín” permanece en el Uruguay, eludiendo una indagatoria ordenada conforme a derecho. 8. Endeudamiento nacional cuya irregularidad y ruinosidad reconoce hasta el acreedor: el FMI. 9. Mendacidad respecto de la cuestión Malvinas (“…no hablamos con Macri de Malvinas…”, dijo la primera ministra inglesa), y firma de tratados inaceptables. 10. Estímulo a la concentración desmesurada de riquezas, en épocas de recesión o de crecimiento económico. 11. Apoyo explícito a golpistas (Bolivia). 12. Concesión inequitativa de privilegios a la región metropolitana (Caba) en detrimento del resto del país. 13. Apoyo obsecuente de algunos medios periodísticos, representativos de intereses sectoriales dotados de poderosos medios de difusión. La evaluación crítica es antitética a las visiones reduccionistas.