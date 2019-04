Brandoni probó su popularidad con Oscar Lamberto

El actor Luis Brandoni, reconocido militante de la UCR y ex diputado nacional por esa fuerza entre 1993 y 2001, volvió a probar las mieles de la popularidad política durante la entrega de los Premios Parlamentario 2018 en el Congreso de la Nación. En varios pasajes de la ceremonia, legisladores y ex legisladores se acercaron para saludarlo, y se lo vio muy conversador con el titular de la Auditoría General de la Nación, Oscar Lamberto, quien se sentó a su lado durante la premiación. Según se comenta en los pasillos del Congreso, en un momento determinado Brandoni le habría preguntado a Lamberto si vio su película "Mi obra maestra", que coprotagonizó junto a Guillermo Francella. No trascendió la respuesta.

Prat Gay amaga con volver a la política

Tras haber salido del gobierno nacional, en diciembre de 2016, el ex ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay estuvo un tiempo fuera del radar público. Hace algunos meses se habló de la posibilidad de que fuera candidato a gobernador de Tucumán, pero finalmente esa intención no pudo concretarse. En las últimas semanas el economista brindó varias entrevistas a distintos medios en las que planteó la necesidad de una "apertura política" en Cambiemos. Curiosamente, el hombre que negoció los juicios de los fondos buitres al comienzo de la gestión de Mauricio Macri casi que ni es consultado por el presidente: uno de los últimos contactos fue en aquel fin de semana movido en Olivos cuando se lo llegó a mencionar como canciller. Para colmo, desde afuera Prat Gay sigue recibiendo llamados: hace algunas semanas viajó a Etiopía para asesorar al gobierno del primer ministro Abiy Ahmed Ali. A su vuelta se esperan algunas definiciones.

¿Lopérfido desarrollista?

Dicen que el políglota ex funcionario en la embajada de Alemania anda muy entusiasmado con una posible afiliación política. En las mesas políticas se comenta que el siempre polémico Dario Lopérfido estaría contento no tanto por su "efectiva" separación de la rubia Esmeralda Mitre sino porque sumaría a su Frente Republicanos al histórico MID. El Movimiento de Integración y Desarrollo, distrito Capital, está en conversaciones con él. ¿Se viene una nueva acción política pergeñada desde el exterior del país en tierras de la canciller Angela Merkel?