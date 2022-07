Unión y Aprendices, una final bien casildense

Los dos conjuntos que llegaron con rendimientos similares en la fase regular del torneo, en la que Unión fue segundo y Aprendices tercero en la zona A ganada por Atlético Chabás.

Llegan los dos con resultados diferentes, pero lo cierto es que no les sobró nada en semifinales. Es más, sufrieron bastante para dar el paso.

Es que Unión se puso en ventaja con un grito del Pika Benítez (32’) y tras la igualdad del zapatudo en la etapa final (53’) tuvo que aguantar, con un jugador menos, hasta el último segundo el empuje de Huracán de Chabás intentando quebrar el 1-1.

Y Aprendices tuvo que aguantar en la serie de penales, aunque la ganó 3 a 0. La academia ganaba con dos goles de Leandro Armani pero Unión Deportiva lanzó una ofensiva bárbara y a favor del viento se impuso 3 a 2 para ir a los penales, en los que marcaron Zacchino, Calvo y Luraschi.

Unión, el tricolor casildense, llegó a la finalísima tras eliminar a 9 de Julio de Arequito (1-1 y 2-1) y a Huracán de Chabás (2-1 y 1-1).

Aprendices se quedó tras los dos goles de Armani, el equipo de Los Molinos se lo dio vuelta (3-2), pero en los penales el arquero Agustín Baclini dejó el arco en cero al atajar el primero y los de rojo erraron dos. El camino a la final fue bravo: eliminó a Unidos de Zavalla (2-0), a Alumni (0-0 y 2-1) y a Unión Deportiva. Hace 20 años el título quedó en poder de Aprendices en tres partidos (2-0, 1-4 y 4-0). ¿Y ahora?

El Payador te recita la justa

— Semana agitada en el departamento Caseros. Creo que habrá andado por allí.

— Y acertó. En los días previos estalló el escándalo con la renuncia del designador de árbitros Juan Serenelli, cansado de las críticas de los dirigentes y técnicos, y porque además fue apretado por allegados a un club semifinalista, quienes no estaban de acuerdo con el juez que dirigió el partido de ida.

— Es el colmo.

— En la Casildense pasaron muchas cosas y sucias. Fíjese un detalle, Julio Navicelli, quien fue expulsado de su puesto de presidente del Colegio de Árbitros y designador, repudiado y hasta denunciado por sus colegas, apareció nuevamente en escena.

— No puede ser, dijeron que estaba retirado en Los Molinos.

— Maneja los hilos desde atrás. José Pollini, instructor y veedor de AFA, es el único que está vivo de los cuatro que firmaron para obtener la sede propia. Se llegó hasta la casa de los árbitros y se encontró que Boquita Magallanes la estaba ocupando por orden de Navicelli. Pollini fue con abogado y escribano y no pudo entrar. Ahora todo se gestiona en tribunales. Sigue vigente Navicelli.

— ¿Al final, Serenelli continúa en su cargo?

— Sí, respaldado por los cuatro colegios que dirigen esa liga. Pero el domingo terminó en escándalo el cotejo que clasificó a Unión Casildense a la final tras el empate en uno con Huracán de Chabás. Los jugadores y dirigentes del Zapatudo arremetieron fuerte contra el pito Maximiliano Macheroni, a quien le protestaron dos penales no sancionados. Los colegas aseguran que fueron faltas.

— Por lo visto, el traumatólogo Flavio Ocanto (nuevo presidente de la Liga) se metió en medio de un problema grande.

— El prestigioso profesional tiene una tarea dura frente al Órgano Ejecutivo de la liga y tendrá que hacer chapería, pintura y motor también.