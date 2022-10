Trebolense es finalista, y no por suerte

Había quedado afuera de la definición del Apertura, aprendió la lección, no le tuvo miedo al candidato Americano y con un 3-1 en Carlos Pellegrini llegó a la final del Clausura de la Departamental San Martín

Finalista: Trebolense. Inesperado, pero no fue una cuestión de suerte que el equipo de El Trébol llegara a la definición del Clausura sino a un rendimiento que en lo futbolístico tuvo el acompañamiento desde afuera y no como en el Apertura, que por cuestiones que no fueron del juego en sí lo bajaron tanto que debió jugar el Integración (lo ganó), aunque ahí empezó a mostrar que tenía equipo para más. Y dejó en el camino al gran candidato: Americano, y en Carlos Pellegrini. Ah, y con un claro 3 a 1. Completito.