Empate insobornable en El Trébol

El clásico se jugó de manera normal en El Trébol. Sin embargo, no fue un partido más. Sí por el resultado: un 0 a 0 que apenas le cayó mejor a El Expreso, por ser visitante y porque pelea en los primeros puestos. No por lo que había sucedido en la previa: algo de lo que sabían los dirigentes (no el público ni la prensa) y jugadores de ambos equipos, quienes aceptaron jugar ante el aviso por parte del árbitro Gabriel Damiani, quien les dijo: “Una persona relacionada a Trebolense me quiso sobornar”.