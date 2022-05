Belgrano izó bandera en Serodino

A una fecha del final de la etapa clasificatoria Belgrano de Serodino quedó a un paso de los playoffs, aunque no la tendrá sencilla como visitante de Provincial de Salto Grande. Puede terminar 1º de la zona B (debe ganar y que no lo haga el ya clasificado Unión de Totoras, de visitante en el clásico con Totoras Juniors), 2º (dependiendo de varias combinaciones) o como uno de los dos mejores 3º (si pierde y no gana Boca ante Unión de Clarke).