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Belloso habló tras las denuncias en las inferiores de Central: "Tomaremos las medidas que correspondan"

El presidente del club confirmó que recibieron "una denuncia de violencia y abuso" en la categoría 2013, y prometió una investigación

23 de abril 2026 · 20:37hs
Belloso habló tras las denuncias en las inferiores de Central: Tomaremos las medidas que correspondan

Imagen de X (@RosarioCentral)

El presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, confirmó que el club recibió una "denuncia de violencia y abuso" en un episodio relacionado con la categoría 2013, prometió una investigación y afirmó que la institución no va a tener "ningún miedo en tomar las decisiones que haya que tomar" y "las medidas que correspondan".

Sin embargo, también destacó que si se confirma que ocurrieron "cosas que no corresponden", los culpables "serán sancionados o no, trataremos de rescatarlos, darles una nueva oportunidad y reinsertarlos".

>> Leer más: Central reunió a padres por las denuncias en inferiores y mantiene suspendida la categoría 2013

En la asamblea ordinaria que se realizó en la sede de Cruce Alberdi, en la que el presupuesto fue aprobado por unanimidad, Belloso previamente se pronunció sobre la denuncia.

"Hoy nos llegó la denuncia de violencia y abuso, así estaba determinada, en una categoría 2013 de Rosario Central de algunos episodios que pasaron en vestuarios", indicó, y afirmó que "para los encargados del fútbol el tema es muy importante porque los chicos viven más en vestuarios que adentro de una cancha".

El presidente canalla hizo referencia a las quejas de los padres de los jugadores de inferiores, y señaló "algunas bromas pesadas, algunas faltas de respeto entre compañeros que trasladaron a sus padres, y que no tuvimos la posibilidad de que los padres nos manifiesten que estaban viendo eso".

"Vamos a investigar"

"Hay un grupo de WhatsApp donde hoy nos enteramos que se agredían permanentemente. Esta mañana nos enteramos de todo eso y suspendimos las actividades de esa categoría, llamamos a una reunión a la tarde con todos los padres, con los coordinadores generales y gente del club", indicó.

Dijo que después de la reunión con los padres el club va a "escuchar a los chicos durante todo el fin de semana para ver lo que pasa. Lo más importante para nosotros son ellos".

Y remarcó: "El club actuó como a nosotros nos parece que había que hacerlo, suspendiendo las actividades. Vamos a investigar y nos pusimos a disposición de la Justicia, por supuesto. Queremos tomar las medidas que correspondan".

"El bien mayor es que los chicos estén bien. Si hay algunos chicos que están haciendo cosas que no corresponden a la edad y a la institución en la que están serán sancionados o no, trataremos de rescatarlos, darles una nueva oportunidad y reinsertarlos, tratarlos con el amor que corresponde tratar a estos chicos en el club", aseveró.

No obstante, Belloso añadió: "No vamos a tener ningún miedo en tomar las decisiones que haya que tomar, así sean las que sean".

Dijo que "el tema es muy delicado" y para el club es "superincómodo", y concluyó: "Vamos a hacer lo imposible para resolverlo, buscar soluciones y salir adelante".

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